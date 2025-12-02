باشگاه خبرنگاران جوان - قرباننژاد مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از ارسال روزانه بیش از ۵۹۲ تُن گوشت مرغ به تهران و حدود ۱۱۹ تُن به سایر استانهای کشور خبر داد و گفت: استان مازندران علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نقش کلیدی در پایداری بازار پروتئین کشور ایفا میکند.
او افزود:میزان گوشت مرغ توزیعی در سطح استان مازندران با احتساب قطعهبندی و سهم شرکت کاله ۳۴۶ هزار و ۸۷۷ کیلوگرم بوده که نشاندهنده تأمین کامل نیاز داخلی است. همچنین از طریق استانهای همجوار مانند گلستان و گیلان و فروشگاههای زنجیرهای نیز مرغ در استان توزیع میشود.
قرباننژاد گفت:علاوه بر پایتخت، استان مازندران به سایر استانهای کشور نیز خدماترسانی کرده است:
او در پایان نقش محوری استان مازندران به عنوان قطب تولید گوشت سفید کشور در تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار ملی پروتئین را برجسته دانست.