باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران طی تذکری در حوزه حملونقل شهرداری تهران گفت: بر اساس برنامه توسعه مدیریت شهری، مقرر بود تا پایان امسال ۲۵ هزار دستگاه وارد چرخه حملونقل عمومی شود. از سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۵۲ دستگاه ون تاکسی توسط سازمان تاکسیرانی تهران خریداری شده و در اختیار آن مجموعه قرار دارد. این ونها بدون اخذ مجوز از شورای شهر، ابتدا و پس از چند ماه معطلی، تحویل شاتلسرویس شده بود؛ در حالی که طبق اظهارات شهردار محترم تهران در جلسه علنی شورا، قرار بود مد جدیدی از حملونقل برخط از طریق «شهرزاد» به شهروندان ارائه شود، اما متأسفانه این طرح با شکست مواجه شد.
او ادامه گفت؛ در پی این موضوع، رئیس کمیسیون حملونقل شورا از شهردار تهران سؤال نمودند و ایشان در جلسه، در برابر اعضای شورا و رسانهها اعلام کردند که این اقدام، طرحی نوآورانه است و قرار است شاتلسرویس از طریق «شهرزاد» فعال شود و مدلی جدید در عرصه حملونقل کشور ارائه گردد. ایشان از این تصمیم دفاع کردند. با این وجود، این ونها یک سال در طرشت و یک سال دیگر در شهرک کاروان متوقف مانده و خاک خوردهاند و طی مدتی که به عنوان شاتلسرویس و نیز در سفر اربعین مورد استفاده قرار گرفتند، بخش قابل توجهی از آنها دچار آسیب شدهاند.
امانی گفت: اخیراً شهرداری تهران ۱۱۷ دستگاه از این خودروها را از طریق قرعهکشی به متقاضیان واگذار کرده که تاکنون تنها ۴۰ نفر برنده اعلام شدهاند. قیمت اولیهای که کارشناسان رسمی دادگستری برای این خودروها تعیین کرده بودند یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بوده که مقرر بود ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات به رانندگان پرداخت شود و ۸۵۰ میلیون تومان نیز آورده راننده باشد. اما در فراخوان دوم، شهرداری ناگهان قیمت را به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده است؛ آن هم برای خودرویی که یکونیم سال کار کرده و حدود دو سال بلااستفاده مانده و مستهلک شده و اکنون نیازمند تعویض باتری، شمع، وایر، لاستیک و بسیاری از قطعات مصرفی است. علاوه بر این، ۱۷۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده نیز باید پرداخت شود و حتی خلافیهای سه ساله خودروها نیز بر عهده راننده گذاشته شده است. پرسش اینجاست که با چه توجیهی، در طول یک سال، قیمت خودرویی که قرار بوده با تسهیلات و در راستای وظیفه توسعه حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان فرسوده عرضه شود، تا این اندازه افزایش یافته است؟
به گفته او؛ ای کاش به هشدارها، دغدغهها و توصیههای دلسوزان، کارشناسان و همچنین تذکر رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران توجه میشد و شهرداری تهران خود را جایگزین بنگاهداران و بخش خصوصی در حوزه خریدوفروش خودرو نمیکرد. اکنون باید تأسف خورد که از میان ۲۵۲ دستگاه تحویلی سال ۱۴۰۲، پس از سه سال تنها ۴ دستگاه به رانندگان دارای ون فرسوده که امروز خودروهای آنها در حال آلوده کردن هوای شهر است تحویل شده است. این در حالی است که شهرهایی مانند مشهد و اراک، در همان سال ۱۴۰۲، تمامی خودروهای ون تحویلی را بلافاصله به رانندگان دارای ون فرسوده واگذار کردند. اما شیوه و روشی که شهرداری تهران که خود را در تبلیغات پیشرو مدیریت شهری معرفی میکند در پیش گرفته، به داستانی پرچالش تبدیل شده است.
رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران اضافه کرد؛ جالبتر آنکه از میان ۲۵۲ دستگاه، حدود ۱۰۰ دستگاه که ظاهراً سالمتر و کمآسیبتر بودهاند، جدا شده و اصلاً وارد فرآیند قرعهکشی نشدهاند و مشخص نیست چه برنامهای برای این بخش از ناوگان در نظر گرفته شده است. در این میان، تعاونی ونداران شهر تهران با ۴۰۰ عضو فعال، از همان سال پیگیر تحویل خودروها بوده و حتی با برخی اعضای محترم شورا نیز مکاتبه و مذاکره کرده است؛ اما معلوم نیست چه اقدام مؤثری صورت گرفته است. اینجانب وظیفه خود دانستم که پس از سه سال، صدای این قشر زحمتکش را از تریبون شورا به گوش شهردار محترم تهران برسانم.
او گفت: لذا بر اساس بندهای ۳، ۸، ۱۴ و ۳۰ قانون وظایف شورای اسلامی شهر که شورا را مسئول حفاظت و حراست از اموال و سرمایههای مردم تهران میداند و ما را بهعنوان امین شهر موظف به نظارت بر حفظ داراییهای عمومی میکند به شهردار تهران رسماً تذکر داده میشود که این داراییها و سرمایههای مردم تهران را بیش از این دچار خسارت ننمایند و تمامی ۲۵۲ دستگاه ون را، در راستای نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی هوا، در اسرع وقت، با قیمت تمامشده اولیه، با احتساب کاهش ارزش ناشی از آسیبها و خواب خودرو، و با ارائه تسهیلات مناسب، در اختیار رانندگان متقاضی قرار دهند و نتیجه اقدامات را در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر تهران گزارش کنند.