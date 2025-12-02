معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پویش بزرگ جامعه کار و تولید برای ترویج ورزش بانوان از تغییر رویکرد المپیاد ورزشی بانوان کارگر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "محمد چکشیان" هدف از برگزاری این دوره از المپیاد ورزشی را، گفتمان‌سازی برای ترویج فرهنگ ورزش در بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.

وی ضمن دعوت از صاحبان کسب و کار جهت پیوستن به پویش بزرگ جامعه کار و تولید با هدف سلامت بانوان کارگر و ترویج ورزش، تغییرات ساختاری در المپیاد ورزشی بانوان کارگر در سال جاری را تشریح کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره توضیح داد: در گذشته، تمرکز اصلی بر روی رقابت‌های قهرمانی و سطح بالا بود و این رویداد‌ها به نوعی نماد رقابت‌های ملی و قهرمانی کارگران کشور محسوب می‌شد. اما امسال قصد داریم با نگاه جدید، تمرکز خود را از سطح رقابتی به سمت ایجاد تحول در نگرش به ورزش در درون واحد‌های اقتصادی و کارخانجات سوق دهیم.

 چکشیان رویکرد اصلی امسال را ترویج و گسترش فرهنگ ورزش به منظور ارتقای سلامتی بانوان کارگر، افزایش مشارکت آنان در فعالیت‌های ورزشی و تمرکز بر فعال‌سازی واحد‌های اقتصادی برای ایجاد اولویت در حمایت از ورزش بانوان کارگر و برگزاری رقابت‌های درون کارگاهی، بیان کرد.

 به گفته وی، هدف این است که بانوان کارگر بتوانند در محیط‌های کاری خود از امکانات و فضای ورزشی بهره‌مند شوند و در همان محیط‌ها شاهد رقابت‌های سالم و انگیزشی باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این تغییرات، گامی مهم در جهت رشد و تقویت حضور زنان در عرصه ورزش است.

وی با تاکید بر این که این رویکرد جدید، از نظر فرهنگی و اجتماعی بر رشد ورزش بانوان کارگر تاثیر دارد، تصریح کرد: همچنین این رویکرد با ایجاد فضایی مثبت و انگیزشی در محیط‌های کار، بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش می‌دهد.

چکشیان تأکید کرد: صاحبان کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی برای پیوستن به این پویش کافیست به اطلاعات درج شده در پوستر هشتمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر مراجعه کنند و با ایجاد فضای رقابتی در رشته‌های اعلام شده برای بانوان کارگر، فیلم ۳ دقیقه‌ای از این رقابت‌ها تهیه و آن را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل استقرار واحد صنعتی خود ارسال کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: صاحبان کسب و کار برای شرکت در این پویش و رقابت‌های ورزشی فقط تا ۱۸ آذر ماه سال جاری فرصت دارند تا رویداد ورزشی بین بانوان کارگر در واحد اقتصادی خود برگزار کرده و از برترین‌ها تقدیر کنند و کلیپ آن را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خود ارسال کنند.

چکشیان خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی کلیپ‌های ارسالی، سه واحد برتر هر استان به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

