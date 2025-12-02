شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به افزایش سن دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه فرهنگیان به دلیل امتیازات ویژه‌ای مانند دریافت حقوق در حین تحصیل، همواره مورد توجه ویژه داوطلبان کنکور قرار دارد و از مدت‌ها قبل برای ورود به این دانشگاه برنامه ریزی می‌کنند. اما یکی از شرایط ورود به دانشگاه فرهنگیان سن لحاظ شده است که این موضوع بسیاری از داوطبان را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب ما تعدادی از داوطلبان کنکور خواستار افزایش سن در دانشگاه فرهنگیان هستیم. از شما خواهش می‌کنم کمک کنید تا این مشکل ما هر چه زودتر حل شود.

