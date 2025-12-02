جای خالی مرتضی صباغ هایی که سنگ بنای تئاتر خیابانی اصفهان بودند

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی صباغ، یکی از چهرههای ماندگار تئاتر خیابانی اصفهان و ایران، روز گذشته از میان ما رفت، اما میراثی گرانبها از خود بر جای گذاشت. او که فعالیتهای هنری خود را از سنین جوانی آغاز کرده بود، توانست در طول بیش از ۴۰ سال، با آثار پرمحتوا و مبتکرانه خود، نهتنها در اصفهان بلکه در سراسر کشور تأثیرات عمیقی بهجا بگذارد. او بهنوعی خالق و پرچمدار تئاتر خیابانی اصفهان بود، اثری که همواره با مردم و برای مردم ساخته میشد. در این راستا، خبرنگار ایسنا با مرتضی کیوانداریان، بازیگر پیشکسوت تئاتر اصفهان، در خصوص درگذشت مرتضی صباغ و جایگاه او در تاریخ تئاتر ایران گفتوگویی انجام داده است.
مرتضی صباغ یک پیشگام در تئاتر خیابانی ایران بود
مرتضی کیوانداریان از بازیگران پیشکسوت هنرنمایش در گفتوگو با ایسنا درباره ویژگیهای مرتضی صباغ اظهار کرد: درگذشت مرتضی صباغ برای من و بسیاری از همکارانش همچون یک زلزله بود. او نهتنها یک هنرمند برجسته در زمینه تئاتر خیابانی و سنتی بود، بلکه روح و جان هنرنمایش در اصفهان به شمار میرفت. صباغ از آن دست هنرمندانی بود که نهتنها تئاتر را بهعنوان یک حرفه بلکه بهعنوان یک زندگی عاشقانه میدید. او با تمام وجود به تئاتر خدمت کرد و در این راه هرگز از تلاش دست برنداشت.
وی افزود: مرتضی صباغ یک ویژگی منحصربهفرد داشت که کمتر در سایر هنرمندان به چشم میخورد: توانایی ترکیب هنرهای سنتی ایرانی با شیوههای نوین تئاتری. او در سیاهبازی، تخت حوضی، نقالی و تعزیه تسلط بینظیری داشت. اما نکته مهم این بود که صباغ در این زمینهها بهجای اینکه به تکرار بسنده کند، همیشه در جستوجوی نوآوری بود.
این پیشکسوت تئاتر بیان کرد: تئاتر خیابانی در اصفهان بهشدت مدیون تلاشهای مرتضی صباغ است. او یکی از پایهگذاران این نوع تئاتر در استان بود و توانست به این هنر اعتبار ببخشد. بسیاری از هنرمندان جوانتر که اکنون در این حوزه فعالیت میکنند، تحتتأثیر کارهای صباغ بودهاند. او در اجراهای خیابانی خود نهتنها مهارتهای بازیگری را به نمایش میگذاشت؛ بلکه با هر اجرا پیامی اجتماعی یا فرهنگی را منتقل میکرد.
کیوانداریان با اشاره به نقش مرتضی صباغ در تاریخ تئاتر اصفهان تصریح کرد: صباغ نه در تئاتر اصفهان بلکه در تاریخ تئاتر ایران هم جایگاه ویژهای داشت. او یک هنرمند ماندگار بود که آثارش همچنان در ذهن و قلب مردم خواهد ماند. صباغ توانست به طور خاص در تئاتر خیابانی که نوعی تئاتر مردمی و زنده است، آثار بینظیری خلق کند که تا سالها در یادها خواهد ماند.
وی خاطرنشان کرد: در این لحظه سخت، من تنها میتوانم به خانواده محترم مرتضی صباغ و جامعه هنری ایران تسلیت بگویم. مرتضی یک سرمایه فرهنگی بود و ازدستدادن چنین هنرمندی بههیچوجه جبرانپذیر نیست. اما من مطمئن هستم که آثار و میراث هنری او همیشه در یاد و خاطره ما باقی خواهد ماند.
در گذشت مرتضی صباغ، نهتنها خلأ بزرگی در عرصه تئاتر خیابانی اصفهان و ایران ایجاد کرده است، بلکه یاد و آثارش همچنان در قلب جامعه هنری و تماشاگران زنده خواهد ماند. در این روزهای سخت، ما میدانیم که او در دلهای هنردوستان ایرانی همیشه خواهد ماند و هنر او از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد. روحش شاد و یادش گرامی.