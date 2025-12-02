مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و استان اردبیل از کشف و توقیف یک کامیونت حامل ۴تن هیزم جنگلی در شهرستان اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شهامت هدایت گفت: طی عملیات و رصد اطلاعاتی مأمور یگان حفاظت منابع طبیعی استان یک دستگاه کامیونت خاور که اقدام به بارگیری و حمل هیزم جنگلی نموده بود کشف و ضبط شد.

او با اشاره به ماده ۴۸ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده ۲۵ مکرر مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنایع چوبی از هرگونه خرید، حمل، دپو و استفاده از محصولات جنگلی غیر مجاز خودداری نمایند، مأموران یگان حفاظت در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه بدون مماشات با متخلفین برخورد و به مراجع قانونی ارجاع خواهد کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و استان اردبیل با بیان اینکه نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به صورت شبانه‌روزی و با کنترل گلوگاه‌های قاچاق با متخلفان برخورد جدی می‌کنند؛ بیان کرد: انتظار می‌رود کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در زمینه صنایع چوبی فعالیت دارند با رعایت قانون مأموران یگان حافظان منابع طبیعی را یاری نمایند.

هدایت از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب، مراتب را به شماره تلفن‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل گزارش دهند.

