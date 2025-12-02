باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آذر) مجلس و بررسی کلیات لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی بیان کرد: ما قانونگذار هستیم و در هنگام تصمیم گیری باید جلوی روی خود را نگاه کنیم و متوجه بشویم متناسب با شرایط گام برداریم. از دوستان خواهش می‌کنم به خاطر یک موضوع به کل قوام اداره کشور آسیب وارد نکنند. من در مباحث قبلی عرض کردم روز قبل، در هر صورت یکم دی‌ماه دولت بودجه را به مجلس می آرود و ما باید بودجه را بررسی کنیم و برای ما پسندیده نیست بگوییم بودجه دو سوم یا دو دوازدهم داشته باشیم.

وی در ادامه با تشریح روند تغییرات رخ داده در بررسی لایحه بودجه سنواتی، اظهار کرد: من خواهش می‌کنم دقت بفرمایید. الان چه اتفاقی افتاده است؟ روز یکشنبه چه اتفاقی افتاده؟ نمایندگان عزیز ما در روز یکشنبه یک لایحه و یک طرح تقدیم کردیم. آن چیزی که شما به دو فوریتش رأی دادید و الان آمده اینجا، برای این بود که به دولت تصریح کند تا در لایحه‌اش چه چیزهایی را ارائه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه سرباز مملکت و سرباز مجلس است، تصریح کرد: ما متناسب با قانون وقت گذاشتیم و برای اینکه امورات کشور متوقف نشود، یک لایحه و یک طرح دو فوریتی را در موعد مقرر به صحن مجلس آوردیم. ما کار خود را انجام دادیم.

وی با بیان اینکه جنس انتقادات و جنس سوالات نمایندگان از جنس آن طرحی بود که به دو فوریتش رأی ندادیم، افزود: الان آقای رئیس می‌فرمایند می توان با ۵۰ تا امضا بعد از این به صحن مجلس آورد. حق مسلم نمایندگان و کمیسیون‌های محترم این است که مطالب‌شان را در آنجا مطرح کنند.

تاجگردون با اشاره به جزئیات ساز و کار جدید ارائه بودجه توسط دولت، تاکید کرد: هیچ جای قانون در مورد آمبولانس صحبت نکرده است، هیچ جای قانون در مورد تسهیلات صحبت نکرده است. شما در مجلس مثلاً در مورد کمیته امداد، بهزیستی، اشتغال و مطالبی از این جنس تا قبل از این تصمیم می گرفتید، اما با تغییر ماده ۱۸۲ آیین نامه دیگر این امکان فراهم نیست. دولت لایحه‌ بودجه را یکم دی‌ماه تقدیم مجلس می‌کند. ما الان باید در این زمینه تصمیم بگیریم.

وی افزود: دولت اکنون هیچ حکم یا تکلیف قانونی ندارد که در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس تصویب تسهیلات تکلیفی بگذارد. بعد نگویید دولت چرا تسهیلات تکلیفی در بودجه نیاورد؟

تاجگردون با اشاره به ماده ۱۸۲ آیین نامه مجلس گفت: اجازه دهید آن چیزی که مقتضی مملکت است تصویب شود. نمی‌شود که ما دائما بگوییم این بشود یا نشود. نمی شود مملکت را معطل کنیم. عزیزمان آقای دکتر مالک شریعتی در جلسه غیرعلنی می‌فرماید چهار پیشنهاد گفتیم سه پیشنهاد پذیرفته شد. این بد بوده؟ من وقت گذاشتم، اختیار گرفتم از هیئت رئیسه تا پاسی از شب جلسه گذاشتیم و بررسی کردیم. بعد می‌گویید ما ۲۵۰ تا پیشنهاد دادیم شما عمل نکردید. بابا زمان بودجه شما دو هزار پیشنهاد می‌دید، ۱۰ تاش رأی می‌آورد. اینجوری نگویید.

وی با اشاره به ضرورت تصمیم گیری مجلس در این زمینه بیان کرد: دوستان من صریح می گویم امروز و فردا کنید، پس‌فردا کنید، هفته دیگر، دو هفته دیگر؛ دولت برایش فرقی ندارد. دولت می‌خواهد بودجه را یکم دیماه به مجلس بدهد. هرجوری بخواهد بودجه را به مجلس می آورد. شما ماده ۱۸۲ آیین نامه را تغییر دادید، اکنون مجلس در دادن احکام حین بررسی بودجه سنواتی مسلوب‌الاختیار است. آن چیزی که از خودتان سلب کرده بودید، ما در اینجا آوردیم. اگر ما این کار را نکنیم همه می گویند مجلس نداد و مجلس نکرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: من می دانم دیشب تمام وزرا با شما تماس گرفتند. گفتند «آقا این را بگذار، آقا آن را بگذار، آقا آن را نگذار.» ما اگر این مصوبه را نداشته باشیم، شما بدهکارید! چرا بدهکارید؟ می گویند که آقا ما گفتیم دیدید نگذاشتید؟ ما سرباز شما هستیم و هر چه بگویید عمل می کنیم. ولی کاری کنیم که در ۲۸ اسفند ماه یک بودجه شسته و رفته تحویل کشور دهیم.

منبع: ایسنا