بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از بنادر استان مازندران وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - ناهید شهرامی نیا رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: ۲ میلیون ۳۸۹ هزار تن کالا از ابتدای امسال تا پایان آبان از بنادر استان وارد کشور شد.

او افزود: طی مدت مذکور عمده‌ترین بخش کالا‌های وارداتی، ذرت دامی، جودامی و انواع روغن بوده است.

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین گفت: در این ۸ ماه، بیش از یک هزار و ۳۰۶ هزار تن کالا از مبدأ مازندران به کشور‌های اطراف صادر گردید که اکثر آن سیمان، فرآورده‌های لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بوده است.

شهرامی نیا میزان ترانزیت کالا در طی این مدت را به میزان ۸۷ هزار ۱۰۲ تن عنوان نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۸ رشد داشته است.

او افزود: در مدت یاد شده از میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعالترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشد.