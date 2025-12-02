بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از بنادر استان مازندران وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - ناهید شهرامی نیا رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: ۲ میلیون ۳۸۹ هزار تن کالا از ابتدای امسال تا پایان آبان از بنادر استان وارد کشور شد.

او افزود: طی مدت مذکور عمده‌ترین بخش کالا‌های وارداتی، ذرت دامی، جودامی و انواع روغن بوده است.

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین گفت: در این ۸ ماه، بیش از یک هزار و ۳۰۶ هزار تن کالا از مبدأ مازندران به کشور‌های اطراف صادر گردید که اکثر آن سیمان، فرآورده‌های لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بوده است.

شهرامی نیا میزان ترانزیت کالا در طی این مدت را به میزان ۸۷ هزار ۱۰۲ تن عنوان نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۸ رشد داشته است.

او افزود: در مدت یاد شده از میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعالترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشد.

برچسب ها: واردات کالا ، راهداری مازندران
خبرهای مرتبط
تخلیه و بارگیری انواع کالا در بندر امیرآباد از مرز ۲ میلیون تن گذشت
واردات بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی از طریق گمرکات مازندران
تخلیه و بارگیری ۹۹۶ هزار و ۷۲۵ تن کالا در بنادر نوشهر و فریدونکنار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کشف میلیاردی سیگار و تنباکوی قاچاق در آمل
افزایش انسداد گوارشی ناشی از مصرف بی‌رویه انار و خرمالو در کودکان
تأمین پایدار گندم در مازندران
واردات بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به کشور
اقدام به موقع نجاتگران هلال احمر ساری در اطفای حریق جنگل‌های چورت
گزارشی از انتخابات هیات فوتبال مازندران + فیلم
نقش محوری مازندران در تأمین پروتئین پایتخت و استان‌ها
صرفه‌جویی ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در مازندران
برف و باران در راه مازندران؛ هشدار نارنجی صادر شد
نظارت بر کیفیت و بهداشت نان در کلاردشت؛ ۳ نانوایی تذکر جدی گرفتند
ادامه انسداد مقطعی محور کندوان تا ۱۹ آذر
کسب مدال‌های نقره و برنز مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام توسط مهدی خبازیان