رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو بدلیل  تخلفات ساکن در تهران از ابتدای سال تا کنون اعمال قانون شدند

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ که اوایل این هفته از تشدید برخورد با تخلفات ساکن در تهران خبر داده بود گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت اعمال قانون شده و تنها در ۱۰ روز نخست آذرماه نیز بیش از ۲۹۳ هزار فقره تخلف ساکن ثبت شده است.
سردار موسویپور گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره تخلف ساکن در تهران ثبت و اعمال قانون شده است؛ آماری که نشاندهنده گستردگی توقفهای غیرمجاز در سطح شهر است. وی افزود: تنها در ۱۰ روز نخست آذرماه، بیش از ۲۹۳ هزار فقره تخلف ساکن توسط مأموران پلیس راهور شناسایی و اعمال قانون شده که بیانگر شدت برخورد در قالب طرح ویژه اخیر است.
سردار موسوی پور افزود: این تخلفات شامل مواردی، چون توقف دوبله در معابر، توقف در محلهای ایستادن ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطعها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاههای تعیینشده، توقف در محلهای ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیادهروها و حتی توقف خودروها برای فروش کالا در حاشیه راهها است. هر نوع توقفی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور گردد، مصداق تخلف ساکن محسوب میشود.
سردار موسویپور خاطرنشان کرد: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از ۹ آذرماه با محوریت یگان ضربت عملیات ویژه آغاز شده و پلیس راهور به صورت جدی و مستمر با این تخلفات برخورد خواهد کرد.
سردار موسوی پور تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۶۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات رانندگی، توقف دوبله در معابر، پارک خودرو در پیادهرو، توقف در محلهای ایستادن ممنوع، پارک در محدودههای ممنوعه، توقفهای منجر به سد معبر و توقف در ایستگاههای حملونقل عمومی، همگی تخلف محسوب شده و مشمول اعمال قانون هستند.
پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: هر توقف غیرمجاز، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای دیگران، میتواند زمینهساز حوادث و ترافیک سنگین شود. شهروندان با رعایت قوانین توقف و پارک، نه تنها از جریمههای سنگین جلوگیری میکنند، بلکه در ارتقای ایمنی، نظم شهری و تسهیل عبور و مرور نقش مستقیم خواهند داشت.