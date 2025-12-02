رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو بدلیل  تخلفات ساکن در تهران از ابتدای سال تا کنون اعمال قانون شدند

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ که اوایل این هفته از تشدید برخورد با تخلفات ساکن در تهران خبر داده بود گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت اعمال قانون شده و تنها در ۱۰ روز نخست آذرماه نیز بیش از ۲۹۳ هزار فقره تخلف ساکن ثبت شده است.

سردار موسوی‌پور گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره تخلف ساکن در تهران ثبت و اعمال قانون شده است؛ آماری که نشان‌دهنده گستردگی توقف‌های غیرمجاز در سطح شهر است. وی افزود: تنها در ۱۰ روز نخست آذرماه، بیش از ۲۹۳ هزار فقره تخلف ساکن توسط مأموران پلیس راهور شناسایی و اعمال قانون شده که بیانگر شدت برخورد در قالب طرح ویژه اخیر است.

سردار موسوی پور افزود: این تخلفات شامل مواردی، چون توقف دوبله در معابر، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیاده‌رو‌ها و حتی توقف خودرو‌ها برای فروش کالا در حاشیه راه‌ها است. هر نوع توقفی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور گردد، مصداق تخلف ساکن محسوب می‌شود.

سردار موسوی‌پور خاطرنشان کرد: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از ۹ آذرماه با محوریت یگان ضربت عملیات ویژه آغاز شده و پلیس راهور به صورت جدی و مستمر با این تخلفات برخورد خواهد کرد.

سردار موسوی پور تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات رانندگی، توقف دوبله در معابر، پارک خودرو در پیاده‌رو، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع، پارک در محدوده‌های ممنوعه، توقف‌های منجر به سد معبر و توقف در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، همگی تخلف محسوب شده و مشمول اعمال قانون هستند.

پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: هر توقف غیرمجاز، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای دیگران، می‌تواند زمینه‌ساز حوادث و ترافیک سنگین شود. شهروندان با رعایت قوانین توقف و پارک، نه تنها از جریمه‌های سنگین جلوگیری می‌کنند، بلکه در ارتقای ایمنی، نظم شهری و تسهیل عبور و مرور نقش مستقیم خواهند داشت.

برچسب ها: اعمال قانون ، راهور
خبرهای مرتبط
بیش از ۳۷۰ هزار خودرو به دلیل مخدوشی پلاک اعمال قانون شدند
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تابلوی زیارت عاشورا مرد زندانی را نجات داد
استاندار تهران: پایتخت نباید به صورت سنتی اداره شود
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول شد؛ باران به داد تهرانی‌ها رسید
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
چالش‌ها و راهکار‌های بازتوانی معتادان/ اعتیاد با چالش‌های روانی و اجتماعی همراه است
اظهارات متناقض مدیران شهری تهران در مورد ظرفیت بهشت زهرا (س) / چه کسی راست می‌گوید؟
فضای مجازی و سلامت روان نوجوانان؛ فرصت‌ها و تهدید‌ها
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
خودرو‌های شخصی هم باید برقی شوند / نگارش قانون کافی نیست
آخرین اخبار
ارسال نامه‌های هشداری و مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط با آلودگی هوا/ تشکیل پرونده در خصوص آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت
خودرو‌های شخصی هم باید برقی شوند / نگارش قانون کافی نیست
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران
اظهارات متناقض مدیران شهری تهران در مورد ظرفیت بهشت زهرا (س) / چه کسی راست می‌گوید؟
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول شد؛ باران به داد تهرانی‌ها رسید
فضای مجازی و سلامت روان نوجوانان؛ فرصت‌ها و تهدید‌ها
چالش‌ها و راهکار‌های بازتوانی معتادان/ اعتیاد با چالش‌های روانی و اجتماعی همراه است
تابلوی زیارت عاشورا مرد زندانی را نجات داد
استاندار تهران: پایتخت نباید به صورت سنتی اداره شود
عباس پالیزدار با شکایت شاکی خصوصی و بر اساس حکم دادگاه دستگیر شد
دعوت از جاماندگان حج ۱۳۹۹ برای تشرف به حج تمتع آتی
خدمات مراکز تعویض پلاک طبق روال ادامه دارد
اطلاعیه نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری استان تهران در روز یازدهم آذر ماه
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل/ تردد خودرو‌های برقی و هیبریدی بلامانع است
پایان عملیات پلیس در ری؛ ۱۶ متهم بازداشت شدند
پیام تبریک سردار رادان به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی
توصیه‌های ضروری ویژه رانندگان در روز‌های آلودگی هوا + فیلم
واریز مرحله پنجم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر تقویت اعزام‌ها از مرز خسروی
تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران برای ۱۱ آذرماه
حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ می‌شود
بررسی پروژه‌های عمرانی تکمیل شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
اولویت‌هایی که برای حل مشکلات تهران وجود دارد + فیلم
ثبت نام در کاروان‌های حج ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر آغاز می‌شود
همه شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند
پزشکی قانونی ایران، یکی از نهاد‌های برجسته منطقه در مدیریت اجساد است