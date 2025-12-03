باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-هفته گذشته افزایش و سه‌نرخی شدن قیمت بنزین در هیئت دولت به تصویب رسید و مقرر شد که این طرح از هفته آینده، یعنی از ۱۵ آذرماه، به مرحله اجرایی برسد.

بر اساس این گزارش، اجرای این طرح در ابتدا دارای ابهاماتی بود، اما به‌مرور با اطلاع‌رسانی‌های کافی که صورت گرفت، بخش عمده‌ای از این ابهامات برطرف شد.

خودروهای نو شماره چه خودروهایی هستند

یکی از مهم‌ترین ابهامات در این طرح، وضعیت خودروهای نوشماره و حذف کارت سوخت بود. در همین راستا، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در خصوص جزئیات مصوبه هیئت وزیران درباره سه‌نرخی شدن بنزین اظهار کرد: با اجرای این مصوبه، هیچ تغییری در مقدار سهمیه و نرخ اول و دوم که خودروها دریافت می‌کنند، ایجاد نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، سهمیه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) تغییر نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هدف مصوبه هیئت وزیران، کنترل و مدیریت این موضوع است که مردم از کارت هوشمند شخصی خود استفاده کنند، بیان کرد: هم‌اکنون با شرایطی روبه‌رو هستیم که روزانه حداقل ۴۰ درصد عرضه بنزین با کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که میانگین مصرف روزانه بنزین ۱۳۳ میلیون لیتر است؛ به عبارت دیگر، روزانه ۵۳ میلیون لیتر با کارت جایگاه و با نرخ ۳۰۰۰ تومان استفاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه هدف این است که استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی افزایش یابد و استفاده از کارت اضطراری به حداقل برسد، افزود: به افرادی که کارت هوشمند سوخت ندارند، کارت داده می‌شود و از نیمه دوم آذر، قیمت سوختی که با کارت جایگاه دریافت می‌شود، ۵۰۰۰ تومان خواهد بود و زمان دقیق آن متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

ویس‌کرمی در خصوص خودروهای مشمول نرخ سوم گفت: برخی خودروها مشمول سهمیه اول و دوم نمی‌شوند. خودروهای دولتی مشمول این قانون هستند و دولت اعلام کرده است که به این خودروها سهمیه ۳۰۰۰ تومانی تعلق نمی‌گیرد و باید با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوخت‌گیری کنند. همچنین خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی، و خودروهای نوشماره نیز با نرخ کارت اضطراری، یعنی ۵۰۰۰ تومان سوخت‌گیری می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که خودروهای مذکور چگونه باید سوخت‌گیری کنند، تصریح کرد: به این خودروها کارت سوخت داده می‌شود و سهمیه نرخ اول و دوم که ۱۶۰ لیتر می‌شود را دریافت می‌کنند، اما با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوخت‌گیری خواهند کرد. در واقع سهمیه آن‌ها ۱۶۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. همچنین منظور از نوشماره، خودروی صفر کیلومتر است که تازه از کارخانه بیرون آمده است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از مردم هنوز نگران بحث سهمیه سوخت پس از تعویض پلاک هستند. در همین راستا، محمدی، یکی از کاربران، به باشگاه خبرنگاران گفت: من تازه اقدام به خرید خودرو کرده‌ام و هفته آینده وقت تعویض پلاک گرفته‌ام و نگران وضعیت کارت سوخت و سهمیه خود هستم.

خودروهای تعویض پلاک سهمیه سوختشان تغییر نمی کند

در همین راستا، کرامت ویس‌کرمی با رد برخی اخبار مبنی بر اینکه افزون بر خودروهای نوشماره، خودروهایی که اقدام به تعویض پلاک می‌کنند نیز مشمول سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نخواهند شد، اظهار کرد: بنا بر تصویب‌نامه ابلاغ‌شده هیئت وزیران، منظور از خودروی نوشماره داخلی، خودروی صفر کیلومتری است که تازه از کارخانه بیرون آمده و برای نخستین بار پلاک می‌شود، نه تعویض پلاک خودروی کارکرده.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید مجدد، بیان کرد: در صورتی که کسی تاکنون خودرویی نداشته و برای خرید خودروی کارکرده اقدام کند، مشمول این بند نمی‌شود؛ زیرا خودروی نوشماره به خودروهای صفر کیلومتری اطلاق می‌شود که تاکنون پلاک نشده‌اند.

برای اجرایی شدن این طرح شفاف سازی کامل صورت گیرد

برخی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و نظرات خود را در این خصوص اعلام کرده‌اند

حاجی دلیگانی (نماینده مجلس) در خصوص شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: وزارت نفت گزارشی ارائه می‌داد، اما به‌شدت پرهیز می‌کرد از اینکه بگوید چه کاری می‌خواهد انجام دهد و بیشتر جنبه زمینه‌سازی داشت. اما قطعاً با توجه به آمادگی‌هایی که وجود دارد و مجموعه مباحثی که در حال صورت گرفتن است، بعید است کاری اتفاق بیفتد بدون اینکه به مردم گفته شود یا بدون اینکه زمینه‌سازی شود و ما قطعاً نمی‌گذاریم دولت چنین کاری را انجام دهد.

حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: این بحث اکنون مطرح است که مثلاً برای بنزین سوپر اجازه دهند بخش خصوصی وارد کند و خودش عرضه کند، اما در سهمیه‌هایی که مردم دارند، چه سهمیه ۱۵۰۰، چه سه‌هزار تومانی، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس نیز گفت: یک بحثی که در حال مطرح شدن است درباره آن میزانی است که با کارت‌های جایگاه سوخت زده می‌شود که برای آن هیچ تصمیمی گرفته نشده، اما گزارش‌هایی را دارند ارائه می‌دهند که مثلاً با آن میزان بنزینی که توزیع می‌شود، چه کار کنند.

همچنین مالک شریعتی (عضو کمیسیون انرژی مجلس) توضیح داد: در مصوبه اخیر بنزین، مجلس به این موضوع پرداخته است که مصوبات دولت باید با قوانین موجود تطبیق داده شوند. یکی از وظایف رئیس مجلس، نظارت بر این انطباق است و هیئت مشورتی نیز در مجلس برای این موضوع تشکیل شده است.

مجلس به دنبال اجرای قوانین دقیق و کامل است

وی ادامه داد: مجلس به دنبال این است که قوانین به‌طور دقیق و کامل اجرا شوند؛ اگر آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب می‌شود، باید با قوانین مغایرت نداشته باشد. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا قوانین مصوب مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسند و عدم مغایرت آن‌ها با قانون اساسی و شرع در آنجا بررسی می‌شود.

او بیان کرد: دولت اختیار دارد که قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری کند، ولی برخی نکات در این مصوبه ممکن است مغایرت‌هایی داشته باشند؛ به عنوان مثال، مصوبه اخیر در خصوص عدالت و پرداخت یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و در برنامه هفتم نیز احکام مهمی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: یکی از مواردی که به‌عنوان مثال مطرح شده، این است که خودروهای نو شماره داخلی ممکن است از دریافت سهمیه یارانه محروم شوند. این تصمیم می‌تواند برای خانواده‌هایی که با پس‌انداز خود خودرو خریداری کرده‌اند، ناعادلانه باشد.

شریعتی اظهار کرد: به‌علاوه، ممکن است خانواری که چندین خودرو دارد، از این سهمیه‌ها بهره‌مند شود، در حالی که خانواده‌هایی که یک خودرو دارند، از این مزیت محروم شوند. این موضوع به‌ویژه در مورد خودروهای سی‌ان‌جی سوز و هیبریدی نیز مطرح است، چرا که ممکن است این تقسیم‌بندی ناعادلانه باشد.

وی افزود: این کم‌دقتی‌ها می‌تواند به روابط صنعتی آسیب بزند. به‌طور خاص، ارزش خودروهای کارکرده ممکن است افزایش یابد و تقاضا برای آن‌ها بیشتر شود؛ در حالی که سیاست‌های دولت باید به سمت نوسازی خودروها پیش برود.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه قرار است از نیمه دوم آذرماه طرح سه‌نرخی شدن بنزین اجرایی شود، شفاف‌سازی این طرح و رفع ابهامات آن خود یک گام بزرگ در اجرای هرچه بهتر این طرح خواهد بود.