باشگاه خبرنگاران جوان - با عنایت به الزام ثبت اطلاعات مربوط به بازار معاملات مسکن در سامانه‌های جدید خودنویس (ذیل وزارت راه و شهرسازی) و کاتب (ذیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، از نیمه دوم شهریورماه سال ۱۴۰۳ عملا‌ً دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات خام معاملات مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که مبنای تولید گزارش تحولات شهر تهران بود، قطع شده و با توجه به عدم دسترسی این بانک به سامانه‌های جدید صدرالاشاره، تهیه و انتشار گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران متوقف گردید.



این بانک از فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تا مردادماه سال ۱۴۰۳ با استفاده از داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، به صورت ماهانه اقدام به تهیه و انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران نموده که گزارش‌های مذکور در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دارد.



لازم به تاکید است با توجه به اتخاذ ترتیبات جدید در خصوص نحوه تبادل آمار و اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف، مکاتبات لازم و بسیار متعدد برای دسترسی این بانک به سامانه‌های جدید (خودنویس و کاتب) با وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی انجام شده اما متاسفانه تاکنون دسترسی حتی در سطح گزارش گری به این سامانه ها توسط مراجع مربوطه برای این بانک فراهم نشده است.



بدیهی است بانک مرکزی در راستای ایفای هر چه بهتر ماموریت خود در ایجاد شفافیت حداکثری در داده های کلان اقتصادی به محض فراهم شدن دسترسی به اطلاعات این سامانه ها، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را طبق روال گذشته تهیه و منتشر خواهد نمود.

منبع: بانک مرکزی