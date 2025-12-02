فرماندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی پروژه‌های بخش ثمرین شتاب می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه بررسی پروژه‌های بخش ثمرین گفت:عملیات اجرایی پروژه‌های بخش ثمرین شتاب می‌گیرد و دراین راستا اعتبارات لازم تامین شده است.

او افزود:عملیات اجرایی پل تاریخی دوجاخ ثمرین و ساماندهی، زیر سازی وآسفالت تسهیل می‌شود ودراین زمینه هم اعتبارات مورد نظر تامین شده و می‌شود تا این پروژه در زمان مقرر به بهره برداری برسد.

فرماندار اردبیل از زیر سازی وآسفالت راه مکان جشنواره ثمرین خبرداد. وگفت:باتکمیل این پروژه برخی روستا‌های های ثمرین هم از بن بست خارج و رونق اقتصادی، گردشگری وتوسعه منطقه هم رقم خواهد خورد.

قلندری از آسفالت و ساماندهی مسیر اردبیل به ثمرین خبرداد وگفت:در این زمینه هم اقدامات خوبی انجام شده ومی شود.

او در ادامه تصریح کرد:از ظرفیت سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان در اجرای پروژه‌های بخش ثمرین هم استفاده می‌شود.

برچسب ها: اجرای پروژه ها ، آثار تاریخی شهر ثمرین ، رونق اقتصادی ، سازمان بسیج سازندگی
