باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، از استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت فعالیت‌های مطلوب فرهنگی اخیر استان تقدیر کرد و گفت: همراهی و همدلی برای پیشبرد اهداف به خوبی وجود دارد.



او به نقش رویداد‌ها در تبادل فرهنگی و اقتصاد فرهنگی اشاره کرد و افزود: باید در طول سال، رویداد‌هایی را برای نقش شیراز و سومین حرم اهل بیت (ع) معرفی کنیم.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: اخیرا گلایه مندی از حوزه گردشگری توسط فعالان این صنف از میزان ماندگاری توریست‌ها در شیراز مطرح شد و بر این باور بودند که رویداد‌های مناسبی تعریف نشده است.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: بی‌شک هر رویدادی برای محیط ما یکسری آورده دارد؛ بنابراین باید ظرفیت خود را بالا ببریم تا تاثیر رویداد‌ها را ببینیم؛ هر گروهی که در عرصه فرهنگ فعال‌تر باشد، قطعا در بحث بین‌الملل برنده خواهد شد.

او با بیان اینکه ایفای نقش صحیح فرهنگی مورد امضای اهل بیت (ع) خواهد بود، گفت: احساس شیرازی‌ها بر این است که از هر جهت کمبودی ندارند و عرصه تبادلات فرهنگی که در تاریخ هم صحنه‌های چشمگیری از این موفقیت وجود دارد، مصداق این مدعاست.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه در یک برهه‌ای تمام هندوستان متاثر از شیراز بوده و هنوز هم آثار شیراز در این کشور مشهود است، خاطرنشان کرد:، اما متاسفانه در دوران جدید چنین کاری نکرده‌ایم.

آیت‌الله دژکام با تاکید بر اینکه شیراز را بابت توانمندی‌هایش به رسمیت بشناسیم، گفت: گستره نفوذ ادبیات فارسی بر کسی پوشیده نیست و در دوران جدید باید آن را ادامه دهیم.

او افزود: رویداد‌هایی که در فارس و شیراز برگزار می‌شوند باید هم تقویت شوند و هم نگاه و راهبرد‌ها را به صورت ویژه ببینم.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به میزبانی شیراز برای جشنواره جهانی فیلم فجر، این مهم را موفقیتی موثر در عرصه فرهنگ دانست و خواستار بستر سازی برای برگزاری رویداد مد و لباس به میزبانی شیراز با توجه به توانمندی‌های خوب دانشکده هنر در طراحی مد و لباس شد.

فرهنگ عمومی با دین، زبان، تاریخ و هنر شکل می‌گیرد و نیازمند سیاست‌گذاری کلان است

حسینعلی امیری استاندار فارس نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی جامعه امروز و جهانی شدن دنیا و همچنین نقش رسانه‌ها و مظاهر جدید تکنولوژی که مرز‌های جغرافیایی نمی‌شناسد، طبیعتاً فرهنگ از یک پیچیدگی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است.

او با تبیین تفاوت‌های موجود میان فرهتگ عمومی با فرهنگ رسمی هر جامعه‌ای، گفت: الزامات نانوشته‌ای در فرهنگ عمومی وجود دارد که در بستر زمان رخ داده است.

امیری تصریح بر این نکته که فرهنگ عمومی باید از چند مسیر عبور کند که یکی از این مسیرها، دین است، عنوان کرد: در اغلب جوامع بشری مردم به یک اصول و قواعد پایبند هستند.

استاندار فارس دومین مسیری که فرهنگ عمومی از آن می‌گذرد را زبان معرفی کرد و افزود: فرهنگستان ادب و زبان فارسی در همین راستا در کشور راه‌اندازی شد.

امیری همچنین تاریخ، سبک زندگی. هنر را نیز مسیر‌های دیگری برشمرد که فرهنگ عمومی از آن می‌گذرد.

او بر این باور است که غفلت از آگاهی و دانش گذشته، فرهنگ عمومی ما را تغییر داده است.

استاندار فارس تصریح کرد: نمی‌توانیم نقش رسانه‌های دیجیتال، فضای مجازی و دیگر مظاهر جدید را در ساختار فرهنگ عمومی نادیده بگیریم و همه اینها نیاز به سیاستگذاری کلان دارد.

امیری با تأکید بر این موضوع که اگر رسانه در یک زنجیره تعامل و توازن با هم قرار نگیرند در بحث فرهنگ عمومی دچار اشکال خواهیم شد، گفت: نقش خانواده را در ارتقای فرهنگ عمومی و نفوذ صاحب‌نظران و روحانیت نیز کم رنگ دیده‌ایم، در حالی که باید در موضوعات کلان فرهنگ عمومی به آنها توجه کنیم.

اوبا بیان اینکه فرهنگ عمومی را باید از جنس اقناعی دانست، اذعان کرد: فرهنگ عمومی با دستور ما ساخته نمی‌شود و اگر جامعه آن را نپذیرد با مشکل مواجه خواهیم شد.

استاندار فارس همچنین با یادآوری این نکته که ویژگی شیراز در کلام رهبری تحت عنوان دین، حماسه و هنر یاد می‌شود، افزود: در این راستا طی روز‌های گذشته همایش بین‌المللی ایران‌شناسان برگزار و جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هم‌اینک نیز جشنواره جهانی فیلم فجر با روایت زیتون شکسته و نمایشگاه عکس مورد توجه خاص قرار گرفته است.

امیری در خصوص کتابخانه مرکزی شیراز هم گفت: اعتبار ۱۰۰ میلیاردی شهرداری شیراز و ۱۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات استانی برای اجرای این پروژه آماده شده است.

او تأکید کرد که معماری این کتابخانه باید فاخر و در شئونات فارس باشد.

سند راهبردی سومین حرم اهل‌بیت(ع) نقشه ۲۰ ساله توسعه فرهنگی و گردشگری شیراز است

سید ابراهیم حسینی رئیس شورای شهر شیراز نیز در این جلسه بیان کرد: سال ۸۷ در سفر رهبری به استان فارس، عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) به کلانشهر شهر داده شد.

او افزود: در راستای جهت دهی صحیح فعالیت‌ها برای تحقق تراز کلانشهر شیراز، سند راهبردی سومین حرم اهل بیت (ع) به تدوین و تصویب رسید.

او ادامه داد: این سند پشتوانه پژوهشی دارد و فرهنگ و گردشگری دو شاه بیت این سند محسوب می‌شود.

رئیس شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: بر پایه این سند برنامه‌ای ۲۰ ساله بر مبنای ۱۴ ساحت تدوین شد.

حسینی از وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی خواست که از این سند حمایت کنند و در شورای عالی زیارت آن را مطرح و در صورت امکان به تصویب برسانند.

او اعلام کرد که ویرایش نسخه دوم این سند انجام شده است.

شاهچراغ(ع) باید نقش فعال‌تری در اجرای سند راهبردی سومین حرم اهل‌بیت ایفا کند

علیرضا صحراییان معاون توسعه و مدیریت منابع حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) اظهار کرد: شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی جایگاهی ویژه دارد و آستان مقدس احمد بن موسی (ع) به‌عنوان نهادی مردمی و غیردولتی، در چارچوب مشخص و زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند.

او با اشاره به عضویت این آستان در کارگروه ملی زیارت افزود: انتظار می‌رفت نقش پررنگ‌تری در تدوین و اجرای سند راهبردی سومین حرم اهل‌بیت (ع) ایفا شود و حتی در کمیته‌ها و هیأت رئیسه نیز حضوری مؤثر داشته باشد.

صحراییان با تأکید بر ظرفیت عظیم خادمان افتخاری گفت: بیش از ۲۵ هزار خادم افتخاری در استان فارس و سراسر کشور در خدمت این آستان هستند. همچنین در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با تولیت شاهچراغ (ع) بر ضرورت تلاش برای ارتقای جایگاه این حرم تأکید شد که باید آن را فرصتی ارزشمند دانست.

او در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی استان که به ریاست نماینده ولی‌فقیه برگزار می‌شود، می‌تواند زمینه استفاده هرچه بیشتر از توانمندی‌های آستان مقدس احمد بن موسی (ع) را فراهم سازد و نقش این مجموعه را در عرصه فرهنگی و اجتماعی پررنگ‌تر کند.

احداث کتابخانه مرکزی ضرورت فرهنگی شهر است

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز نیز در این جلسه بیان کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات مؤثری در توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای این شهر صورت گرفته است.

او افزود: با حمایت استاندار فارس و همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و شورای اسلامی شهر، سه فرهنگ‌سرا در نقاط مختلف شیراز یک طبقه کامل خود را به کتابخانه اختصاص داده‌اند؛ کتابخانه‌هایی که در برخی فصل‌ها پذیرای هفت تا هشت هزار مراجعه‌کننده هستند.

اسدی با اشاره به طرح احداث کتابخانه مرکزی شیراز گفت: این موضوع در چندین مرحله مطرح شد و در نهایت تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری، استانداری و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منعقد شد. شورای شهر نیز با اختصاص زمینی به مساحت دو هزار و سیصد متر مربع برای اجرای این پروژه موافقت کرده است.

شهردار شیراز تصریح کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، هزینه‌های ساخت کتابخانه مرکزی به‌صورت مشارکتی و مساوی میان سه طرف تقسیم خواهد شد.

او تأکید کرد: شیراز به‌عنوان شهری تاریخی، فرهنگی و تمدنی، بیش از هر زمان دیگری به کتابخانه مرکزی نیاز دارد و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست با پیگیری‌های لازم روند تحقق این پروژه را تسریع کند.

شهردار شیراز در پایان با اشاره به تجربه موفق کتابخانه شهید دستغیب شیراز یادآور شد: این کتابخانه با مشارکت مردم احداث شد و امروز نیز با استقبال گسترده شهروندان روبه‌رو است؛ نمونه‌ای روشن از اهمیت و جایگاه کتابخانه‌ها در زندگی فرهنگی شیراز.

طرح مدرسه، مسجد و فرهنگ‌سرا زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی نوین در فارس

محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس هم گفت: آموزش و پرورش استان با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی طرحی را در دستور کار دارد که هدف آن پیاده‌سازی رویکرد فرهنگی هویت ایرانی–اسلامی در میان نسل جوان و نوجوان است.

او با اشاره به گستردگی استان فارس و وجود ۶۲ اداره آموزش و پرورش در شهرستان‌ها و نواحی مختلف گفت: ساختار‌های اجرایی در این مناطق می‌توانند به‌صورت شناور و متناسب با شرایط محلی عمل کنند. این انعطاف‌پذیری، ناشی از تنوع اقلیمی، قومی، زبانی و فرهنگی استان است و می‌تواند بستری مناسب برای توسعه فرهنگ عمومی فراهم آورد.

کلاری ادامه داد: طرحی با عنوان «مدرسه، مسجد و فرهنگ‌سرا» طراحی شده که روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها نیز اجرای آن را دنبال می‌کنند. این طرح با ترکیب ظرفیت‌های دانش‌آموزان با سلایق گوناگون و تشکل‌های مختلف دانش‌آموزی، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جریان تازه در فرهنگ‌سازی شهری خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در پایان تأکید کرد: آموزش و پرورش استان آماده است در کنار سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی، نقش فعال خود را در پیشبرد این طرح ایفا کند.