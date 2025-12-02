باشگاه خبرنگاران جوان - کارآگاهان پلیس آگاهی تهران با انجام اقدامات تخصصی و چندین عملیات میدانی، چهار عامل یک درگیری خونین در قهوه‌خانه‌ای در محله شادآباد را شناسایی و دستگیر کردند. در این حادثه مردی بر اثر اصابت متعدد ضربات قمه جان باخت.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: چندی قبل گزارش وقوع یک درگیری مرگبار در قهوه‌خانه‌ای واقع در محله شادآباد به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به محل اعزام شدند و با جسد مردی مواجه شدند که بر اثر جراحات شدید ناشی از ضربات پی‌درپی سلاح سرد به قتل رسیده بود.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول در جریان یک درگیری گروهی با چهار مرد جوان هدف انتقام‌جویی قرار گرفته است. این افراد با برنامه‌ریزی قبلی و در حالی که قمه به‌همراه داشتند وارد قهوه‌خانه شده و پس از مشاهده مقتول، وی را هدف ضربات متعدد قرار داده و سپس از محل گریخته بودند.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: کارآگاهان در نخستین مرحله از تحقیقات، با اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از روش‌های پلیسی، موفق به شناسایی هویت متهمان شدند. سه نفر از آنان در عملیات‌های جداگانه دستگیر و در بازجویی‌های اولیه به نقش خود در این درگیری مرگبار اعتراف کردند.

سرهنگ نثاری گفت: در ادامه تحقیقات، با پیگیری سرنخ‌های کارآگاهی و انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، مخفیگاه چهارمین متهم نیز شناسایی شد. این فرد پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات منسجم دستگیر و به اداره دهم منتقل شد که در جریان بازجویی، صراحتاً به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان داد عاملان این جنایت از مدت‌ها قبل با مقتول بر سر درگیری‌های گذشته دچار اختلاف بوده‌اند و این خصومت‌های طولانی‌مدت نهایتاً به قتل منجر شده است.

سرهنگ مرتضی نثاری در پایان گفت: هر چهار متهم برای کشف سایر ابعاد پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.

منبع: پلیس آگاهی