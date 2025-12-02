کارآگاهان پلیس آگاهی تهران، چهار عامل یک درگیری خونین در قهوه‌خانه‌ای در محله شادآباد را شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارآگاهان پلیس آگاهی تهران با انجام اقدامات تخصصی و چندین عملیات میدانی، چهار عامل یک درگیری خونین در قهوه‌خانه‌ای در محله شادآباد را شناسایی و دستگیر کردند. در این حادثه مردی بر اثر اصابت متعدد ضربات قمه جان باخت.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: چندی قبل گزارش وقوع یک درگیری مرگبار در قهوه‌خانه‌ای واقع در محله شادآباد به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به محل اعزام شدند و با جسد مردی مواجه شدند که بر اثر جراحات شدید ناشی از ضربات پی‌درپی سلاح سرد به قتل رسیده بود.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول در جریان یک درگیری گروهی با چهار مرد جوان هدف انتقام‌جویی قرار گرفته است. این افراد با برنامه‌ریزی قبلی و در حالی که قمه به‌همراه داشتند وارد قهوه‌خانه شده و پس از مشاهده مقتول، وی را هدف ضربات متعدد قرار داده و سپس از محل گریخته بودند.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: کارآگاهان در نخستین مرحله از تحقیقات، با اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از روش‌های پلیسی، موفق به شناسایی هویت متهمان شدند. سه نفر از آنان در عملیات‌های جداگانه دستگیر و در بازجویی‌های اولیه به نقش خود در این درگیری مرگبار اعتراف کردند.

سرهنگ نثاری گفت: در ادامه تحقیقات، با پیگیری سرنخ‌های کارآگاهی و انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، مخفیگاه چهارمین متهم نیز شناسایی شد. این فرد پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات منسجم دستگیر و به اداره دهم منتقل شد که در جریان بازجویی، صراحتاً به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان داد عاملان این جنایت از مدت‌ها قبل با مقتول بر سر درگیری‌های گذشته دچار اختلاف بوده‌اند و این خصومت‌های طولانی‌مدت نهایتاً به قتل منجر شده است.

سرهنگ مرتضی نثاری در پایان گفت: هر چهار متهم برای کشف سایر ابعاد پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.

منبع: پلیس آگاهی

برچسب ها: پلیس آگاهی ، قتل
خبرهای مرتبط
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
دعوای تلخ زوج جوان بر سر جا کفشی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تابلوی زیارت عاشورا مرد زندانی را نجات داد
استاندار تهران: پایتخت نباید به صورت سنتی اداره شود
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول شد؛ باران به داد تهرانی‌ها رسید
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
چالش‌ها و راهکار‌های بازتوانی معتادان/ اعتیاد با چالش‌های روانی و اجتماعی همراه است
اظهارات متناقض مدیران شهری تهران در مورد ظرفیت بهشت زهرا (س) / چه کسی راست می‌گوید؟
فضای مجازی و سلامت روان نوجوانان؛ فرصت‌ها و تهدید‌ها
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
خودرو‌های شخصی هم باید برقی شوند / نگارش قانون کافی نیست
آخرین اخبار
ارسال نامه‌های هشداری و مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط با آلودگی هوا/ تشکیل پرونده در خصوص آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت
خودرو‌های شخصی هم باید برقی شوند / نگارش قانون کافی نیست
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران
اظهارات متناقض مدیران شهری تهران در مورد ظرفیت بهشت زهرا (س) / چه کسی راست می‌گوید؟
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول شد؛ باران به داد تهرانی‌ها رسید
فضای مجازی و سلامت روان نوجوانان؛ فرصت‌ها و تهدید‌ها
چالش‌ها و راهکار‌های بازتوانی معتادان/ اعتیاد با چالش‌های روانی و اجتماعی همراه است
تابلوی زیارت عاشورا مرد زندانی را نجات داد
استاندار تهران: پایتخت نباید به صورت سنتی اداره شود
عباس پالیزدار با شکایت شاکی خصوصی و بر اساس حکم دادگاه دستگیر شد
دعوت از جاماندگان حج ۱۳۹۹ برای تشرف به حج تمتع آتی
خدمات مراکز تعویض پلاک طبق روال ادامه دارد
اطلاعیه نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری استان تهران در روز یازدهم آذر ماه
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل/ تردد خودرو‌های برقی و هیبریدی بلامانع است
پایان عملیات پلیس در ری؛ ۱۶ متهم بازداشت شدند
پیام تبریک سردار رادان به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی
توصیه‌های ضروری ویژه رانندگان در روز‌های آلودگی هوا + فیلم
واریز مرحله پنجم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر تقویت اعزام‌ها از مرز خسروی
تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران برای ۱۱ آذرماه
حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ می‌شود
بررسی پروژه‌های عمرانی تکمیل شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
اولویت‌هایی که برای حل مشکلات تهران وجود دارد + فیلم
ثبت نام در کاروان‌های حج ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر آغاز می‌شود
همه شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند
پزشکی قانونی ایران، یکی از نهاد‌های برجسته منطقه در مدیریت اجساد است