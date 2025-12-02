باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال را امیر عرب براقی قضاوت خواهد کرد.
در حالی که ۳ گزینه جدی برای قضاوت دربی پیش روی دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال بود، اما در نهایت امیر عرب براقی گزینه قضاوت دیدار دربی شد و احتمال میرود در صورتی که اتفاق خاصی! رخ ندهد به زودی از سوی فدراسیون فوتبال اعلام رسمی شود.
کوپال ناظمی، وحید کاظمی و امیر عرب براقی ۳ گزینه مورد نظر برای این بازی حساس بودند که در نهایت عرب براقی این دیدار را سوت میزند.
دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس روز جمعه از ساعت ۱۵ در اراک برگزار میشود میزبان این بازی قرمز پوشان پایتخت هستند.