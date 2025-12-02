امیرعرب براقی دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال را قضاوت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال را امیر عرب براقی قضاوت خواهد کرد.

در حالی که ۳ گزینه جدی برای قضاوت دربی پیش روی دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال بود، اما در نهایت امیر عرب براقی گزینه قضاوت دیدار دربی شد و احتمال می‌رود در صورتی که اتفاق خاصی! رخ ندهد به زودی از سوی فدراسیون فوتبال اعلام رسمی شود.

کوپال ناظمی، وحید کاظمی و امیر عرب براقی ۳ گزینه مورد نظر برای این بازی حساس بودند که در نهایت عرب براقی این دیدار را سوت می‌زند.

دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس روز جمعه از ساعت ۱۵ در اراک برگزار می‌شود میزبان این بازی قرمز پوشان پایتخت هستند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اینکه تو قهرمانی سری قبلی پرسپولیس پیش پرسپولیسی ها بود خواهشا داور خارجی بیارید
۱
۱
پاسخ دادن
