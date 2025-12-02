استاندار قزوین گفت: روند ساخت و تحویل مسکن در استان سرعت گرفته و تا پایان سال سه هزار واحد دیگر نیز به چرخه واگذاری افزوده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز سه‌شنبه در حاشیه افتتاح طرح مسکن ۱۱۰ واحدی ویژه اقشار کم‌درآمد در محله مینودر که با حضور رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برگزار شد، به خبرنگاران گفت: در مجموع ظرفیت احداث چند هزار واحد مسکونی در این محدوده آماده و بخش مهمی از آن تحویل مردم شده است.

نوذری توضیح داد که از این تعداد، ۲ هزار و ۷۰۰ واحد توسط اداره‌کل راه و شهرسازی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد دیگر توسط بنیاد مسکن تامین و اجرا شده است و روند مشترک این ۲ دستگاه موجب شده برنامه‌های ساخت مسکن در استان شتاب بگیرد.

مقام ارشد اجرایی استان افزود: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال، سه هزار واحد مسکونی دیگر در نقاط مختلف از جمله مهرگان وارد مدار تحویل شود.

استاندار قزوین با اشاره به سیاست‌های استان در حمایت از جوانی جمعیت و تسهیل فرزندآوری گفت: در حوزه حمایت‌های اجتماعی، ۱۱۰ واحد مسکونی ویژه محرومان امروز تحویل شد و تلاش کرده‌ایم تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های ویژه برای اقشار ضعیف و زیرپنج دهک درآمدی در نظر بگیریم.

نوذری مهم‌ترین ویژگی طرح‌های جدید را قیمت تمام‌شده پایین اعلام کرد و گفت: قیمت هر مترمربع مسکن ملی در استان را متری ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردیم، در حالی که در بسیاری از استان‌ها این رقم ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان است.

وی افزود: با این سیاست، امیدواریم ظرف یکی ۲ سال آینده سایر طرح‌های مسکن ملی نیز آماده تحویل شود و گام موثری در تامین مسکن و حمایت از خانواده‌ها برداریم.

منبع: ایرنا