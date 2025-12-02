شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از فعالیت اداره ها؛ دانشگاه‌ها و مدارس در روز‌های آلوده هوا ابراز نگرانی کردو خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها برخی از نقاط کشور روز‌های آلوده را سپری می‌کند. یکی از شایع‌ترین عوارض آلودگی هوا، اختلالات تنفسی است. آلاینده‌های موجود در هوا علاوه بر ایجاد آسیب‌های زیست محیطی، به شدت برای سلامتی انسان خطرناک هستند. با توجه به اینکه شهرستان اصفهان آلوده‌ترین روز‌ها را سپری می‌کند؛ اما مدارس؛ اداره‌ها و دانشگاه‌ها به فعالیت خود ادامه دادند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وصبح بخیر آلودگی هوا امروز در اصفهان با میانگین ۲۳۰ بوده و در برخی مناطق به ۵۰۰ هم رسیده وهمچنان مدارس و ادارات به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

برچسب ها: آلودگی هوا ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
رنجش دانش آموزان میبد و اردکان از تعطیل نبودن مدارس در روزهای آلوده هوا
شهروندخبرنگار خوزستان؛
گوشه‌هایی از دود غبارآلود اهواز از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
شهروندخبرنگار خوزستان؛
رنجش دانش آموزان اهوازی از تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلوده هوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۱۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
سلام. آلودگی هوا درتمام اصفهان به دویست رسیده و دو هفته هست که هوا آلوده است. متاسفانه تمام فعالیتهای مدارس و کارمندان به صورت عادی است و وقتی هم که تعطیل شود بازهم کارگران باید سرکار حاضر شوند. من دو سوال دارم، اول چرا اصفهان تعطیل نمیشود و با سلامتی مردم بازی میشود و دوم چرا وقتی همه تعطیل میشوند بازهم شامل کارگرها (تامین اجتماعی) نمیشود مگر ریه کارمند دولت با کارگر فرق دارد؟
ممنون میشم اگر نشر این حرف دل خیلیا هست.
۰
۰
پاسخ دادن
ماجرای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پیگیری شد
برگزاری نخستین جشنواره برداشت خرمالو در حیاط باغ‌های قدیمی نهاوند + فیلم
رنجش گردشگران بوستان جنگلی چیتگر از خشکسالی درختان
آخرین اخبار
رنجش گردشگران بوستان جنگلی چیتگر از خشکسالی درختان
ماجرای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پیگیری شد
برگزاری نخستین جشنواره برداشت خرمالو در حیاط باغ‌های قدیمی نهاوند + فیلم
قطعی گاز اهالی منطقه شهر زیبای شهر تهران را به دردسر انداخت
رنجش پایتخت نشینان از تاخیر در راه اندازی متروی ورزشگاه تختی
تاخیر در تحویل خودروی FM ۵۱۱ خریداران را نگران کرد
رنجش دانش آموزان اردکان و میبد از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده هوا
رنجش اصفهانی‌ها از فعالیت مراکز آموزشی و اداره‌ها در روز‌های آلوده هوا
درخواست داوطلبان کنکور برای افزایش سن در دانشگاه فرهنگیان
کمک معیشتی مددجویان بهزیستی چه زمانی واریز می‌شود؟
مسابقات والیبال جام شهدای ۱۲ روزه در صالح‌آباد به ایستگاه آخر رسید + عکس
مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور