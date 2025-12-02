باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها برخی از نقاط کشور روز‌های آلوده را سپری می‌کند. یکی از شایع‌ترین عوارض آلودگی هوا، اختلالات تنفسی است. آلاینده‌های موجود در هوا علاوه بر ایجاد آسیب‌های زیست محیطی، به شدت برای سلامتی انسان خطرناک هستند. با توجه به اینکه شهرستان اصفهان آلوده‌ترین روز‌ها را سپری می‌کند؛ اما مدارس؛ اداره‌ها و دانشگاه‌ها به فعالیت خود ادامه دادند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وصبح بخیر آلودگی هوا امروز در اصفهان با میانگین ۲۳۰ بوده و در برخی مناطق به ۵۰۰ هم رسیده وهمچنان مدارس و ادارات به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لطفا پیگیری کنید.

