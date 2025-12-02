باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اتحادیه بین‌المللی خبرنگاران و سندیکای ملی خبرنگاران در فرانسه اعلام کردند که علیه مقامات اسرائیلی در پاریس شکایتی مطرح کرده‌اند. اتهام این مقامات، «مانع‌تراشی در آزادی فعالیت رسانه‌ای» است، به دلیل آنکه مانع از پوشش خبری جنگ رژیم تروریستی اسرائیل علیه غزه توسط خبرنگاران فرانسوی شده‌اند.

این دو نهاد مدعی شدند که اقدامات مقامات اسرائیلی ممکن است «جرم جنگی» محسوب شود و دادستانی ضدتروریسم پاریس حق دارد درباره آن تحقیق کند، زیرا این اقدامات شهروندان فرانسوی را هدف قرار داده است.

این نخستین شکایتی است که آنها تحت عنوان «مانع‌تراشی در آزادی فعالیت رسانه‌ای» ارائه کرده‌اند و همچنین اولین موردی است که درخواست می‌کنند دادستانی فرانسه این اتهام را در «چارچوب بین‌المللی» اعمال کند.

وکیل لوییِز الیافی که در این شکایت شرکت داشته است، توضیح داد که این شکایت به «مانع‌تراشی عمدی و گاه خشونت‌آمیز» اشاره دارد که خبرنگاران فرانسوی را از فعالیت در سرزمین‌های فلسطینی بازمی‌دارد و آزادی مطبوعات را نقض می‌کند.

همکار او، اینس داوو، افزود که شکایت همچنین به «افزایش ناامنی که خبرنگاران فرانسوی را در کرانه باختری هدف قرار می‌دهد» مربوط است و تأکید کرد که «این نقض‌ها که با قوانین بشردوستانه بین‌المللی مغایرت دارد، جرم جنگی نیز محسوب می‌شوند».

یک خبرنگار فرانسوی که برای چند رسانه کار می‌کند نیز درخواست ناشناس ماندن کرده و در شکایت خود، شهرک‌نشینان اسرائیلی را به حمله به وی در حین پوشش خبری رویداد‌ها در کرانه باختری متهم کرده است.

در همین راستا سازمان «خبرنگاران بدون مرز» از شهید شدن بیش از ۲۱۰ خبرنگار بر اثر بمباران‌های رژیم تروریستی اسرائیل در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ خبر داده است.

از آغاز جنگ، مقامات اسرائیلی مانع ورود خبرنگاران خارجی به غزه به صورت مستقل شده‌اند و تنها اجازه داده‌اند تعداد کمی از خبرنگاران نیرو‌های خود را همراهی کنند.

در فرانسه چندین شکایت مرتبط با جنگ در غزه مطرح شده است که عمدتا علیه نظامیان اسرائیلی فرانسوی از واحد نخبه ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، شرکت تسلیحاتی فرانسوی «یورو لینکز» و همچنین شهروندان فرانسوی اسرائیلی به اتهام همکاری در جرایم شهرک‌سازی است.

منبع: النشره