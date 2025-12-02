نخستین همایش توجیهی هیئت‌های نظارت بر انتخابات هفتمین دوره‌ شورا‌های شهر و روستا با حضور اعضا در تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -آذریان دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ما از امروز وارد مرحله نظارت شده‌ایم گفت: ما باید آماده یک رخداد بزرگ اجتماعی که در آینده کشور بسیار اثرگذار است شرکت فعال داشته باشیم چرا که آبرو و عزت برای کشور استان و شهرستان‌های ماست.

 وی با تاکید بر اینکه شورا‌ها در جهت توسعه شهر‌ها و روستا‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارند افزود:شورا نهادی است که توانسته در مسائل فرهنگی، اجتماعی و عمرانی شهر‌ها و روستاها تاثیرگذار باشد و با صرف اعتبارات و هزینه کرد‌ها خدمات شایانی به مردم ارائه دهد. 

دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان آذربایجان شرقی گفت:باید نظارت شما عزیزان در بحث انتخابات بسیار دقیق باشد و ابزار این نظارت قانون است، قانون انتخابات به تنهایی کارگشا نیست بلکه باید مفاد آن را بدانیم و بر آن تسلط داشته باشیم تا مسیر ریل گذاری برای آینده به نحو احسن هدف گذاری شود.

برچسب ها: برگزاری انتخابات ، همایش توجیهی
برگزاری همایش توجیهی هیئت‌های نظارت بر انتخابات
