رئیس پلیس راه تهران از کاهش ۱۴ درصدی تصادفات رانندگی در محور‌های استان تهران طی هفت ماه گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیم ارزانی رئیس پلیس راه تهران در تشریح عملکرد پلیس طی هفت ماه گذشته اظهار کرد: با اجرای طرح‌های چند لایه نظارتی، افزایش کنترل‌های جاده‌ای و برخورد هدفمند با تخلفات پرحادثه، خوشبختانه شاهد کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده‌ای در محور‌های استان تهران بوده‌ایم.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علل اصلی سوانح رانندگی در این مدت به ترتیب شامل۵۴ درصد عدم توجه به جلو، ۱۳ درصد سرعت غیرمجاز، ۹ درصد خستگی و خواب‌آلودگی و ۲ درصد نقص فنی وسایل نقلیه بوده است.

رئیس پلیس راه تهران همچنین درباره پرتکرارترین تخلفات تأثیرگذار در بروز تصادفات ادامه داد: ۳۱ درصد سرعت غیرمجاز، ۱۶ درصد حرکت بین خطوط و ۱۴ درصد استفاده از تلفن همراه حین رانندگی از جمله بیشترین تخلفات بوده‌اند.

سرهنگ ارزانی با اشاره به برخورد‌های پلیس گفت: در این مدت ۸۶۰۴ خودروی متخلف توقیف، ۳۲۶۷ راننده پرخطر به مراجع قضایی معرفی و ۴۳۶۸ فقره اعمال قانون در سطح راه‌های استان انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه همکاری و مشارکت مردم نقش مستقیم در کاهش آمار‌ها داشته و افزود: انتظار داریم با رعایت قوانین، مدیریت سرعت، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و توجه کامل به مسیر، این روند کاهشی در ماه‌های آینده نیز استمرار پیدا کند.

رئیس پلیس راه تهران در پایان نیز هشدار داد: پلیس راه با تخلفات حادثه‌ساز بدون اغماض و با جدیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده رفتار‌های پرخطر جاده‌ای، گزارش‌های خود را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس ارسال کنند.

منبع: پلیس راه تهران

برچسب ها: تصادف جاده‌ای ، پلیس‌راه
