باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت که انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس یک «امر داخلی» است و افزود که پکن به سیاست سختگیرانه «عدم دخالت» در فرآیند‌های سیاسی سایر کشور‌ها پایبند است.

لین خاطرنشان کرد که روابط دوجانبه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در سال ۲۰۲۳ به سرعت گسترش یافته و همکاری‌ها «منافع ملموس» برای هر دو کشور به ارمغان آورده است. وی افزود که چین مایل است روابط خود با تگوسیگالپا (پایتخت هندوراس) را تحت اصل چین واحد ادامه دهد و تقویت کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نظارت بر روند انتخابات تشدید شده است، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هشدار داد در صورت تغییر نتایج انتخابات توسط مقامات «بهای سنگینی پرداخت خواهد شد».

ترامپ گفته است که کمیسیون انتخابات شمارش آرا را در مرحله ۴۷درصد متوقف کرده و خواستار ازسرگیری شمارش و حمایت از نامزد تیتو آسفورا شده است.

منبع: رویترز