باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی الگوی مصرف آب در استان تهران پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر، حدود سی و چهار درصد از واحدها زیر الگوی مصرف آب استفاده میکنند.
او ادامه داد: حدود چهل و سه درصد از واحدها نیز در محدوده الگو تا یک و نیم برابر الگو مصرف میکنند، در حالی که شانزده و هفت دهم درصد از واحدها مصرفی بین یک و نیم تا دو برابر الگو دارند.
بزرگزاده افزود: همچنین پنج و سه دهم درصد از واحدها دو تا سه برابر الگو و کمتر از یک درصد از واحدها بیش از سه برابر الگو مصرف میکنند.
او در پایان اشاره کرد: در مجموع، حدود بیست و سه درصد از آحاد در استان تهران بیشتر از یک و نیم برابر الگوی مصرف آب استفاده میکنند.