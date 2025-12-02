باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک دیپلمات ناشناس اروپایی ادعا کرد که ممکن است رژیم تروریستی اسرائیل طی سال آینده دست به حملهای نظامی علیه ایران بزند؛ اقدامی که به گفته او، حدود ۶ ماه پس از حملات قبلی محتمل است.
او در ادامه مدعی شد که واشنگتن در حال حاضر از هیچ اقدام گسترده اسرائیلی حمایت نمیکند، زیرا نگران است هرگونه تنش جدید روند بازسازی غزه را مختل کند.
این مقام که حتی نامش فاش نشده، در امتداد ادعاهای خود گفت: «فکر نمیکنم چنین عملیاتی به این زودی رخ دهد. آمریکاییها نمیخواهند یک تنش تازه با ایران، مسیر بازسازی غزه را تحتالشعاع قرار دهد و فعلا حاضر به ریسک نیستند.»
این دیپلمات اروپایی که حامی رژیم تروریستی اسرائیل بوده و به پیامدهای حملاتهای تبیهی ایران علیه این رژیم در عملیات قبلی اشارهای نکرد، ادامه داد که وضعیت میتواند برای ایران خطرناک با احتمال پیامدهای جدی باشد.
شایان ذکر است که اوایل ماه نوامبر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که ذخائر موشکی کشور «به مراتب از آنچه در جنگ ۱۲ روزه بود قویتر است» و تاکید کرد که «اسرائیل در جریان حملات اخیر به اهداف خود نرسید و شکست خورد».
از سوی دیگر، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران از بهبود کیفیت و کمیت موشکهای ایران در ماههای گذشته تمجید کرد و به پیشرفت صنعت دفاعی داخلی اشاره نمود.
در اکتبر گذشته، با وجود تحریمهای آمریکا که فروش سلاح به ایران را ممنوع کردهاند، منابع اطلاعاتی اروپایی از تقویت برنامه موشکهای بالیستیک آن پس از جنگ ۱۲ روزه خبر دادند.
منبع: اسپوتنیک