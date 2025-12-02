هشتمین اجلاسیه تولیت‌های آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی به میزبانی آستان مقدس مسجد جمکران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین اجلاسیه تولیت‌های آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی با حضور تولیت‌های آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به میزبانی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران برگزار می‌شود.

دیدار تولیت‌های آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه با مراجع عظام تقلید و نشست نمایندگان اعتاب؛ از دیگر بخش‌های این اجلاسیه خواهد بود.

این اجلاسیه با موضوعاتی همچون نگاشت سند ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، بررسی نسبت مقوله زیارت با نظام تعلیم و تربیت، برنامه‌های جشن بزرگ نیمه شعبان و برنامه‌های بین المللی آستان‌های مقدس برگزار خواهد شد.

