باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وششمین جشنواره تئاتر استان قم با برگزاری آیین اختتامیه و معرفی آثار برگزیدگان توسط هیات داوران در بخش‌های مختلف به ایستگاه پایانی خود رسید.

*پوستر و بروشور

هیأت داوران در این بخش از سهیل محبوب‌صابری، طراح بروشور نمایش «بمانی رفته‌ای» تقدیر کرد؛ برگزیده این بخش، پانیز آقاجانی برای طراحی بروشور نمایش «فوگ» معرفی شد.

*طراحی نور

در بخش نور، طراح نور نمایش «برج روشنی» شایسته تقدیر شناخته شد؛ عنوان برگزیده این بخش به علی صدارت برای طراحی نور نمایش «آخرین پادشاه اسکاتلند» رسید.

*طراحی لباس

مونا شیخ‌حسن برای طراحی لباس نمایش «کلنل وارونه» مورد تقدیر قرار گرفت؛ زهرا ترابی برای طراحی لباس نمایش «آخرین پادشاه اسکاتلند» به‌عنوان برگزیده معرفی شد.

*طراحی صحنه

هیأت داوران مقام سوم مشترک طراحی صحنه را به رزا زاهدی برای نمایش «فوگ» و مهدی حبیبی‌تبار برای نمایش «آخرین پادشاه اسکاتلند» اهدا کرد؛ مقام دوم این بخش به ابوالفضل بلغندر برای طراحی صحنه نمایش «کابوس پاریسی» رسید؛ مقام اول طراحی صحنه نیز به ابوالفضل بلغندر برای نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» اختصاص یافت.

*بازیگری زن

در بخش بازیگری زن، داوران از مرضیه فتخانی برای نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» و ایران سلیمی برای نمایش «آخرین پادشاه اسکاتلند» تقدیر کردند؛ مقام سوم مشترک به مونا شیرازی نمایش «فوگ» و زینب اصفهانی نمایش «دشمن خدا» رسید؛ مقام دوم به مهرا صحرانورد مهربانی برای نمایش «و چند داستان دیگر» و سبا مَرغی برای نمایش «دیگری» تعلق گرفت؛ مقام نخست بازیگری زن نیز به مژگان خیرخواه نوروزی برای نقش‌آفرینی در نمایش «کابوس پاریسی» رسید.

*بازیگری مرد

داوران در بخش مردان، از محمد فتوحی «پیاده‌روی در سلول انفرادی»، محمد کدخدازاده «و چند داستان دیگر» و مرتضی ایجادی «کابوس پاریسی» تقدیر کردند؛ مقام سوم مشترک این بخش به علی هاشمی و مهدی احمدی برای نمایش «دشمن خدا» رسید؛ مقام دوم مشترک به فردین اسلامی نمایش «آخرین پادشاه اسکاتلند» و مجید زند برای دو نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» و «برج روشنی» اهدا شد؛ مقام اول بازیگری مرد به‌صورت مشترک به حمیدرضا هادی و امیرحسین حاجی‌بیگی برای بازی در نمایش «دشمن خدا» تعلق گرفت.

*نمایشنامه

مقام سوم مشترک این بخش به نوشین هاشمی برای نمایشنامه «فوگ» و زینب فیروزی برای «برج روشنی» رسید؛ مقام دوم به نویسنده نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» تعلق گرفت؛ مقام نخست نمایشنامه‌نویسی به سیدمهدی برقعی برای نمایشنامه «آخرین پادشاه اسکاتلند» اهدا شد.

*کارگردانی

مقام سوم مشترک کارگردانی به علی رشیدی کبیر برای نمایش «دشمن خدا» و مهدی ملاک برای نمایش «کابوس پاریسی» رسید؛ مقام دوم به سیدمهدی برقعی برای کارگردانی نمایش «آخرین پادشاه اسکاتلند» تعلق گرفت؛ مقام نخست این بخش به علی فرحناک برای کارگردانی نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» رسید.

*آثار معرفی‌شده به جشنواره فجر

هیأت داوران سه نمایش «دشمن خدا»، «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» و «آخرین پادشاه اسکاتلند» را بدون اولویت‌بندی برای حضور در چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی کردند.

*تقدیر ویژه از بازیگران نوجوان

در پایان و در بخش تقدیر‌های ویژه، چهار بازیگر نوجوان رها نبویدی برای نمایش «فوگ»، کیان نظری برای نمایش «برج روشنی»، پریناز زهره‌کاشانی برای نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» و غزل ایلیات برای نمایش «دشمن خدا» به دلیل اجرای موفق مورد تشویق قرار گرفتند.

لازم به ذکر است داوری این دوره برعهده حمیدرضا صفار، شهرام احمدزاده و مهرداد کورش‌نیا بود.

نتایج بخش نمایش‌های خیابانی بیست‌وششمین جشنواره تئاتر استان قم

هیئت داوران بخش نمایش‌های خیابانی بیست‌وششمین جشنواره تئاتر استان قم، پس از ارزیابی آثار اجراشده و مقایسه کیفی آنها، اسامی برگزیدگان این دوره را به شرح ذیل اعلام کرد:

داوران جشنواره با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از نویسندگان طرح و ایده دو نمایش «رها» نوشته پریسا طراوتی و «گل» نوشته محمود مرادی‌جهان تقدیر کردند؛ همچنین تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به حدیث صابری، نویسنده نمایش «نبرد دکمه جادویی» تعلق گرفت.در بخش کارگردانی، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نیلوفر کلایی برای کارگردانی نمایش «نبرد دکمه جادویی» اهدا شد؛ تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش نیز به پریسا طراوتی برای کارگردانی نمایش «رها» رسید.

در بخش بازیگری کودک بردیا صالحی و حنانه خوش‌لهجه برای بازی در نمایش «نبرد دکمه جادویی» لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند؛ همچنین در بخش بازیگری فرم ساغر فدایی و شیدا کاشفی برای نقش‌آفرینی و هماهنگی اجرایی در نمایش «رها» شایسته دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی شناخته شدند.

در بخش بازیگری زن لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به مهرا صحرانورد برای بازی در نمایش «نبرد دکمه جادویی» و مونا شیرازی برای بازی در نمایش «رها» اهدا شد؛ هیئت داوران در این بخش برگزیده نهایی اعلام نکرد همچنین در بخش بازیگری مرد نیز متین ملک‌نژاد برای بازی در نمایش «آسمان این زمین» و علی میرزایی برای نمایش «مزقونچی» لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند؛ این بخش نیز برگزیده نهایی نداشت.

لوح تقدیر بخش طراحی فضا به پریسا طراوتی طراح فضای نمایش «رها» رسید؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی نیز به متین ملک‌نژاد طراح فضای نمایش «آسمان این زمین» تعلق گرفت و لوح تقدیر بخش طراحی لباس نیز به آیلین صالحی برای طراحی لباس نمایش «نبرد دکمه جادویی» اهدا شد؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی نیز به سمیرا فشکی برای طراحی لباس نمایش «رها» رسید.

در بخش طراحی بروشور محسن عسگریان برای طراحی بروشور نمایش «مزقونچی» دیپلم افتخار و جایزه نقدی دریافت کرد و در بخش موسیقی نیز هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراحی صدا و انتخاب موسیقی نمایش «رها» توسط پریسا طراوتی تقدیر کرد؛ این بخش نیز برگزیده نهایی نداشت.

دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش گریم به فاطمه شیرازی، طراح گریم نمایش «رها» اختصاص یافت.

هیئت داوران نمایش «رها» به کارگردانی پریسا طراوتی را به عنوان اثر منتخب، برای حضور در چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر (بخش جشنواره مناطق) معرفی کرد.

لازم به ذکر است داوری بخش نمایش‌های خیابانی این دوره را مصطفی قربانیان، شهرام نوشیر و لیلا موسوی برعهده داشتند.