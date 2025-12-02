مسئول تربیت بدنی سپاه الغدیر استان یزد، از برگزاری المپیاد ورزشی بسیج و محلات استان ویژه برادران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فلاحتی - سرهنگ ابولفضل پارسائیان مسئول تربیت بدنی سپاه الغدیر استان یزد گفت: این المپیاد در روز‌ 28 آذرماه ویژه نوجوانان و جوانان نسل تمدن ساز در استان برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این المپیاد را شناسایی استعداد‌های نوجوانان و جوانان در استان عنوان کرد و افزود: امیدواریم زمینه‌ای را ایجاد کنیم تا نفرات برتر بتوانند در مسابقات کشوری هم شرکت کرده و حائز مقام شوند.

مسئول تربیت بدنی سپاه الغدیر استان ادامه داد: این المپیاد در رشته‌های کونگ فو، ووشو، شنا، دفاع شخصی، کاراته، تیراندازی، زورخانه، تنیس روی میز، دوومیدانی، جودو و تکواندو برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: چهاردهمین المپیاد بسیج و محلات استان یزد با حضور ورزشکاران بسیجی از سراسر استان برگزار می شود و شرکت کنندگان برای ثبت نام به نواحی مقاومت بسیج شهرستان مراجعه و یا به لینک زیر جهت ثبت نام مراجعه نمایید