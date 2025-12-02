قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۰۳۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
 
 
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۰ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ آذرماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد را تامین می‌کند
کشت فراسرزمینی میانبری برای حفظ منابع آبی
انجام ۳۰۰ پرواز هفتگی بین ایران و امارات
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم
خرید ساچمه نقره
بازار نهاده دامی طی ۲۰ روز آینده به آرامش می‌رسد
آخرین اخبار
۲۳ درصد از ساکنان استان تهران مصرف آبشان بیشتر از یک و نیم برابر الگو است+ فیلم
۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد
۵۵ درصد اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد ماده آلی خاک دارند+ فیلم
نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا پر رنگ تر شد/ احیای کارخانجات راکد کوبا توسط ایران
رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
گسترش صادرات محصولات پتروشیمی به بازار اوراسیا
تهیه طرح تسهیل کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم
ایران امروز سومین تولیدکننده گاز جهان است/ ناترازی گاز امسال به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید
به‌روز‌رسانی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن در انتظار اتصال به سامانه‌های خودنویس و کاتب
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
رشد ۱۰۰ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
انجام ۳۰۰ پرواز هفتگی بین ایران و امارات
بیش از ۸۵ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت مصرف مازوت را ندارند
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
خرید ساچمه نقره
اولویت اول در صنعت بیمه افزایش ضریب نفود بیمه است
اتمام پروژه عظیم خلیج فارس نیازمند ۷۰۰ میلیون یورو است+ فیلم
افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی‌ها تخلف است
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در هفت ماه امسال به ۳۹۴ همت رسید
کشت فراسرزمینی میانبری برای حفظ منابع آبی
هیچ صنفی حق دریافت مبلغ اضافه به بهانه کسر آنی مالیات ندارد/ مردم مبلغ اضافی پرداخت نکنند
بازار نهاده دامی طی ۲۰ روز آینده به آرامش می‌رسد
جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد را تامین می‌کند
سلیقه‌گرایی در واردات نهاده‌های دامی؛ هشدار بخش خصوصی به وزارت جهاد + فیلم
اجاره سوئیت در تهران حین تعمیرات منزل از میهمان شو
هماهنگی دستگاه‌ها؛ لازمه معافیت تجارت آزاد /ایران پیشگام در همکاری با روسیه + فیلم
آیا مکمل کراتین باعث ریزش مو می‌شود؟