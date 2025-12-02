مروری بر آمار قدی بازیکنان پنجره نخست انتخابی‌های جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ نشان می‌دهد ایران هم در جمع رکوردداران حضور دارد. حسن‌علی اکبری جزو بلندقدترین‌ها و مبین شیخی بین کوتاه‌قدترین بازیکنان قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی بسکتبال در گزارشی به وضعیت قدی و سنی بازیکنان در پنجره اول انتخابی‌های جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷، پرداخته است. 

این داده‌ها رقابتی جالب میان غول‌ها و ریزنقش‌های بسکتبال جهان ایجاد کرده است.

در صدر این فهرست نام رومارو گیل جامائیکایی می‌درخشد؛ تنها بازیکن بالای ۲۲۰ سانتی‌متری این پنجره که عنوان بلندقدترین بازیکن را به خود اختصاص داده است.

 

بلندقدترین‌ها؛ گیل در صدر، اکبری در جمع تعقیب‌کنندگان

در رده دوم، اما سه بازیکن با قد ۲۱۸ سانتی‌متر قرار دارند که حسن‌علی اکبری ملی‌پوش بسکتبال ایران نیز یکی از آنهاست. اکبری در کنار دو بازیکن خارجی دیگر این جایگاه را مشترکاً در اختیار دارد و نامش در فهرست غول‌های پنجره اول به چشم می‌خورد.

 

کوتاه‌قدترین‌ها؛ توگاشی در صدر، شیخی سوم

در سوی دیگر جدول، یوکی توگاشی از ژاپن همچنان عنوان کوتاه‌ترین بازیکن را حفظ کرده است. گارد ریزنقش ژاپنی با وجود قامت کوتاه، به‌واسطه سرعت و شوت‌های دقیقش یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان آسیاست.

پس از او گروهی از بازیکنان در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند و مبین شیخی از ایران نیز در میان آنهاست. شیخی همراه هفت بازیکن دیگر با قد ۱۷۵ سانتی‌متر در جایگاه سوم کوتاه‌قدترین‌های پنجره اول قرار گرفته و نام او نیز در فهرست ویژه این بخش دیده می‌شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: فدراسیون جهانی بسکتبال ، بسکتبال جهان
