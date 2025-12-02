معاون وزیر جهاد گفت: اکنون ۶۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز داریم که ۱۰۰ هزار حلقه چاه خشکیده است و بخش اعظم چاه‌های غیرمجاز در باغ ویلاهاست که این چاه‌ها نباید به عنوان باغات بخش کشاورزی قلمداد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صفدر نیازی شهرکی معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص آخرین وضعیت تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی و ساماندهی چاه های غیرمجاز گفت: تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی همانند شرب باید در دستور کار قرار بگیرد و کماکان اصرار داریم که این امر صورت بگیرد چراکه یخش کشاورزی مظلوم واقع شده است و رقم های مختلفی برای میزان آب مصرفی اعلام می شود.

به گفته وی، بارها اعلام شد که بخش کشاورزی ۹۰ درصد آب مصرفی را در اختیار  دارد، درحالیکه اکنون ۵۰ میلیارد مترمکعب مصرف می کند و همواره امیدواریم که هرچه سریع تر تحویل حجمی صورت بگیرد.

نیازی شهرکی با بیان اینکه تحویل حجمی آب در بخشی از چاه های برقی صورت می گیرد، افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد چاه برقی تحویل آب آنها بصورت حجمی صورت می‌گیرد. بنابر آمار ۴۳۰ هزار حلقه چاه داریم که ۲۳۰ هزار حلقه چاه برقی و ۲۰۰ هزار حلقه سوخت فسیلی و گازوئیلی است که نیمی از آن کنتور حجمی دارد.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه ۶۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز داریم، افزود: ۱۰۰ هزار حلقه چاه خشکیده است و بخش اعظم چاه های غیرمجاز در باغ ویلاهاست که این چاه ها نباید به عنوان باغات بخش کشاورزی قلمداد شود چراکه اینها باغ ها اقتصادی و تولیدی نیستند.

وی گفت: در حوزه کشاورزی آماده همکاری با وزارت نیرو را داریم چراکه برحسب قانون چاه های غیرمجاز باید جمع شوند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: چاه های کشاورزی ، منابع آبی ، بخش کشاورزی
خبرهای مرتبط
کشاورزان با مشکل تامین سوخت رو‌به‌رو هستند
سیاست‌های وزارت نیرو در تخصیص آب در تناقض با خودکفایی محصولات اساسی است
بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در بخش کشاورزی داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد را تامین می‌کند
کشت فراسرزمینی میانبری برای حفظ منابع آبی
انجام ۳۰۰ پرواز هفتگی بین ایران و امارات
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم
خرید ساچمه نقره
بازار نهاده دامی طی ۲۰ روز آینده به آرامش می‌رسد
آخرین اخبار
۲۳ درصد از ساکنان استان تهران مصرف آبشان بیشتر از یک و نیم برابر الگو است+ فیلم
۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد
۵۵ درصد اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد ماده آلی خاک دارند+ فیلم
نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا پر رنگ تر شد/ احیای کارخانجات راکد کوبا توسط ایران
رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
گسترش صادرات محصولات پتروشیمی به بازار اوراسیا
تهیه طرح تسهیل کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم
ایران امروز سومین تولیدکننده گاز جهان است/ ناترازی گاز امسال به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید
به‌روز‌رسانی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن در انتظار اتصال به سامانه‌های خودنویس و کاتب
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
رشد ۱۰۰ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
انجام ۳۰۰ پرواز هفتگی بین ایران و امارات
بیش از ۸۵ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت مصرف مازوت را ندارند
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
خرید ساچمه نقره
اولویت اول در صنعت بیمه افزایش ضریب نفود بیمه است
اتمام پروژه عظیم خلیج فارس نیازمند ۷۰۰ میلیون یورو است+ فیلم
افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی‌ها تخلف است
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در هفت ماه امسال به ۳۹۴ همت رسید
کشت فراسرزمینی میانبری برای حفظ منابع آبی
هیچ صنفی حق دریافت مبلغ اضافه به بهانه کسر آنی مالیات ندارد/ مردم مبلغ اضافی پرداخت نکنند
بازار نهاده دامی طی ۲۰ روز آینده به آرامش می‌رسد
جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد را تامین می‌کند
سلیقه‌گرایی در واردات نهاده‌های دامی؛ هشدار بخش خصوصی به وزارت جهاد + فیلم
اجاره سوئیت در تهران حین تعمیرات منزل از میهمان شو
هماهنگی دستگاه‌ها؛ لازمه معافیت تجارت آزاد /ایران پیشگام در همکاری با روسیه + فیلم
آیا مکمل کراتین باعث ریزش مو می‌شود؟