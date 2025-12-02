باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صفدر نیازی شهرکی معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص آخرین وضعیت تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی و ساماندهی چاه های غیرمجاز گفت: تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی همانند شرب باید در دستور کار قرار بگیرد و کماکان اصرار داریم که این امر صورت بگیرد چراکه یخش کشاورزی مظلوم واقع شده است و رقم های مختلفی برای میزان آب مصرفی اعلام می شود.

به گفته وی، بارها اعلام شد که بخش کشاورزی ۹۰ درصد آب مصرفی را در اختیار دارد، درحالیکه اکنون ۵۰ میلیارد مترمکعب مصرف می کند و همواره امیدواریم که هرچه سریع تر تحویل حجمی صورت بگیرد.

نیازی شهرکی با بیان اینکه تحویل حجمی آب در بخشی از چاه های برقی صورت می گیرد، افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد چاه برقی تحویل آب آنها بصورت حجمی صورت می‌گیرد. بنابر آمار ۴۳۰ هزار حلقه چاه داریم که ۲۳۰ هزار حلقه چاه برقی و ۲۰۰ هزار حلقه سوخت فسیلی و گازوئیلی است که نیمی از آن کنتور حجمی دارد.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه ۶۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز داریم، افزود: ۱۰۰ هزار حلقه چاه خشکیده است و بخش اعظم چاه های غیرمجاز در باغ ویلاهاست که این چاه ها نباید به عنوان باغات بخش کشاورزی قلمداد شود چراکه اینها باغ ها اقتصادی و تولیدی نیستند.

وی گفت: در حوزه کشاورزی آماده همکاری با وزارت نیرو را داریم چراکه برحسب قانون چاه های غیرمجاز باید جمع شوند.