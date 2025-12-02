باشگاه خبرنگاران جوان - «فاطمه مهاجرانی» امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ در سیامین نشست خبری هفتگی خود، با تاکید به تعهد دولت برای حفظ سلامت مردم، اظهار داشت: در دولت چهاردهم تعهد اجتماعی محکمی در مورد ممانعت از سوزاندن مازوت در نیروگاهها داریم و لذا براساس قولی که از ابتدا داده بودیم، مازوت کم گوگرد در نیروگاهها تولید و برای اولین بار به نیروگاهها عرضه شد.
مهاجرانی همچنین در خصوص مصوبه بنزینی دولت، افزود: جمع نفت و گاز تولیدی در کشور معادل هشت میلیون بشکه نفت در روز و به عبارتی معادل ۱۸۰ میلیارد دلار در سال است. در سالهای ۹۸ و ۹۹، از صادرات بنزین ۶ تا هشت میلیون دلار درآمد سالانه داشتیم چرا که میزان تولید بیش از مصرف بود، اما در حال حاضر سالانه ۶ میلیارد دلار بنزین وارد میکنیم. ظرفیت تولید بنزین در کشور ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و میانگین مصرف روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر است.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به افزایش مصرف بنزین در ایام پیک به ۱۶۷ میلیون لیتر، تاکید کرد: این رقم در جنگ ۱۲ روزه به ۱۹۷ میلیون لیتر رسید این در حالی است که تولید همچنان ۱۱۰ میلیون لیتر بود.
مهاجرانی گفت: قیمت فعلی بنزین حتی صرفه اقتصادی گاز سوز کردن خودروها را از بین برده است و اعداد و ارقام نشان میدهد که مصرف سی ان. جی به ۹ میلیون لیتر رسیده است درحالی که ظرفیت مصرف کشور ۳۵ میلیون لیتر است. از سوی دیگر شاهد آلودگی شدید هوا هستیم که ۶۰ درصد آن ناشی از آلایندههای متحرک یعنی خودرو و موتورسیکلتها است. در این شرایط سوال این است که آیا دولت باید منابع خود را صرف توسعه میادین مشترک کند و تصمیمات لازم را اخذ کند یا اینکه دست روی دست بگذارد؟ دولت باید سیاستهای اجرایی را در جهت تامین منافع ملی هدایت کند.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای سرمایهگذاری در منابع بالادست نفتی، اظهار داشت: دولت ۱۳۰ میلیارد دلار در این پروژهها سرمایهگذاری کرده و فرآیند سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز را اصلاح و زمان عقد قرارداد را به پنج ماه کاهش داده، از سوی دیگر با ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری، تلاش کرده که به جذب سرمایهگذاران کمک کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: پروژههای فشار افزایی، جلوگیری از فلر سوزی، سرمایهگذاری بر میادین نفت و گاز و سرمایهگذاری بر انرژی خورشیدی و همچنین توسعه حمل و نقل عمومی در دستور کار دولت قرار گرفته است. مسیر اصلاحات از سال گذشته آغاز شد، همچنین اصلاح تعرفهای نیز در دستور کار دولت قرار گرفت.
درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای ارتقای معیشت مردم هزینه خواهد شد
سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که به شدت مدنظر دولت است، گسترش حمل و نقل عمومی و بهبود کیفیت هوا است. دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به صورت کامل برای ارتقای معیشت مردم هزینه خواهد کرد لذا آنچه از افزایش قیمت بنزین، یعنی ۵۰۰۰ تومان حاصل میشود، تماماً برای معیشت مردم هزینه میشود. آنچه مسلم است هدف دولت کسب درآمد نیست، بلکه هدف اصلاح امور است.
مهاجرانی با اشاره به سرمایهگذاری دولت در توسعه انرژیهای پاک، گفت: ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزه گاز سیانجی انجام شده است تا ظرفیت ۳۵ میلیون متر مکعبی را ایجاد کند. این ظرفیت در گذشته ۱۶ میلیون متر مکعب بود و اکنون به ۹ میلیون متر مکعب کاهش یافته است، که نشان میدهد ما حداقل میتوانیم این ظرفیت را به چهار برابر افزایش دهیم. نصب تجهیزات نیز به صورت رایگان انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: افزایش تعداد مجوزها برای ایستگاههای سیانجی و ایجاد ایستگاههای سوخت الپیجی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاهها در دستور کار قرار دارد. همچنین، حمایت از واردات خودروهای کممصرف، از جمله خودروهای هیبریدی و برقی، مورد توجه دولت است. درمورد آییننامهای که در فضای مجازی منتشر شده است نیز دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و جلسات مفصلی در هیات دولت برگزار شده است. هدف از این مصوبه، نظم بخشی به سبد سوخت و کاهش واردات سوخت است.
مهاجرانی با بیان اینکه دولت اصلاحات را از خود آغاز کرده است، تصریح کرد: سهمیه خودروهای دولتی قطع شده است و در راستای گسترش عدالت، افرادی که چند خودرو دارند، تنها یک کارت سوخت ۱۵۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومان، سر جای خود باقی خواهد ماند.
همه ارکان حاکمیت بر اصلاح قیمت بنزین باور دارند
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اینکه در ابتدا برخی اختلافنظرها بر سر چگونگی اجرای مصوبه بنزین بین دولت و مجلس وجود داشت، اظهار داشت: گفتوگوهای انجام شده نشان میدهد که همه ارکان حاکمیت بر این باورند که این اصلاح باید صورت گیرد. در ابتدا تفاوتهایی وجود داشت که الحمدالله برطرف شده است. البته شیوههای دیگری نیز در نظر است، اما گام نخست و تلاش دولت اجرای این مصوبه بدون آسیب به معیشت مردم است.
اثر تورمی اجرای مصوبه بنزین ۲ دهم درصد است
مهاجرانی افزود: برآورد اثر تورمی اجرای مصوبه بنزین، حدود دو دهم درصد است. امیدوار هستیم با اقداماتی که دولت انجام میدهد و گفتوگو با همه ذینفعان، بتوانیم این اثر را به حداقل برسانیم. حفظ منافع ملی از اولویتهای دولت بوده و مسلم است، که آنچه ما از چاهها استخراج میکنیم، تماماً متعلق به ما نیست و به آیندگان نیز تعلق دارد؛ بنابراین ما مکلف هستیم آن را به درستی مصرف و از آن پاسداری کنیم.
کارت سوخت سفید وجود ندارد
سخنگوی دولت اختصاص کارت سوخت سفید را رد کرد و افزود: اقدامات درخصوص اصلاح قیمت بنزین باید به صورت بسیار آرام و بدون ایجاد هیچگونه شوکی بر مردم انجام شود، لذا خط قرمز دولت در همه اقدامات، معیشت مردم است.
مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی و اینکه آیا دولت از عملکرد یک ساله این شرکت راضی بوده است یا خیر؟ گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، همه دولتها موظفند در راستای خصوصیسازی گام بردارند، دولت از بخش خصوصی توانمند استقبال میکند و در این مورد خاص، طبق گزارشی که مرکز مدیریت ارتباط با مشتری ایران خودرو اعلام کرده، میزان شکایتها کاهش یافته است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ایران خودرو شرکت بزرگی است و اثرات اجتماعی قابل توجهی دارد، قرار است که گزارشهای نظارتی مفصلی تهیه و ارایه شود.
سیاست آموزش و پرورش بر آموزش حضوری است
سخنگوی دولت درخصوص مجازی شدن آموزش مدارس طی هفته گذشته در بسیاری از مناطق کشور، تصریح کرد: سیاست قطعی آموزش و پرورش بر آموزش حضوری است؛ معتقدیم که هیچ آموزشی کیفیت آموزش حضوری را ندارد. این شیوههای آموزش به عنوان مکمل قابل استفاده هستند، اما از طرفی با توجه به آلودگی که در طول چند هفته اخیر شاهد آن بودیم، حفظ سلامت دانشآموزان یکی از موضوعاتی است که برای دولت بسیار مهم است. بنابراین، برای جلوگیری از هرگونه آسیبی، تصمیم بر آموزشهای الکترونیکی گرفته شده است.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه دولت به شدت به دنبال تحقق عدالت آموزشی است، گفت: پیشنهاد مدرسه تلویزیونی ارایه شده و دولت برنامههایی برای تقویت سامانه شبکه اجتماعی دانشآموزان (شاد)، دارد.
دولت سپاسگزار حمایتهای رهبر انقلاب است
مهاجرانی در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر به حدنصاب رسیدن امضای استیضاح پنج وزیر در مجلس شورای اسلامی و موضع دولت در این زمینه، بیان کرد: به عنوان سخنگوی دولت از بیانات مقام معظم رهبری و حمایتی که ایشان از دولت فرمودند، سپاسگزاری میکنم. فرمایشات ایشان مسئولیت ما را برای خدمترسانی به مردم سنگینتر میکند و ما مکلف هستیم که رضایتمندی مردم را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: طبق قانون اساسی، مجلس حق دارد که از حق استیضاح استفاده کند، اما شاهد هستیم هر وزارتخانهای که وزیر آن استیضاح میشود، چند ماهی عملاً معطل میماند. به عبارتی، در عین حالی که سرپرستی که معمولاً محسوب میشود، کارها را پیش میبرد، اما برنامههایی که وزیر باید دنبال کند، متفاوت است؛ لذا در شرایط فعلی کشور، امیدوار هستیم که این اتفاق نیفتد، اما همچنان به نظر مجلس احترام میگذاریم و مسلماً در مقابل قانون سر همه ما خم است.
گزارش حجاب به رهبر انقلاب و رئیسجمهور ارایه شده است
مهاجرانی در پاسخ به سؤالی درباره گزارش اخیر وزارت اطلاعات درخصوص وضعیت حجاب و طرح این پرسش که چرا این گزارش ابتدا به رئیسجمهور ارایه نشده است، گفت: هدف از تهیه چنین گزارشهایی، شناخت دقیقتر وضعیت و مقابله با جریانهای سازمانیافته است. وزارتخانهها متناسب با وظایف قانونی خود، در بازههای زمانی مشخص گزارشهای مختلفی تولید میکنند. این گزارش نیز در زمان مقرر به هر دو بزرگوار تحویل شده است.
لایحه مشاغل حساس به علت پارهای از ابهامات مسترد شد
سخنگوی دولت در توضیح استرداد لایحه مشاغل حساس، اظهار داشت: در این لایحه ابهاماتی در واژگان به صورت مشخص وجود داشت که درباره چگونگی اجرا چالش ایجاد میکرد. به طور مثال با توجه به این که دسترسی به کارتابل دولت برای خیلی از دانشگاهها نیز وجود دارد، حتی پست هیات علمی دانشگاه نیز به عنوان مشاغل حساس درنظر گرفته شده بود؛ لذا با توجه به ابهامات و تفسیرهایی که میتوانست بر آن مترتب شود، جمع بندی این بود که این لایحه مسترد شود و لایحه را متناسب با اهداف کلی کشور تدوین کنیم و در عین حال از استفاده از ظرفیت افراد جلوگیری نشود.
توسعه سوخت پاک مد نظر دولت است
وی با اشاره به آلودگی هوای سراسر کشور و مطرح شدن برخی شائبهها درخصوص کیفیت بنزین مصرفی، افزود: سازمان ملی استاندارد بهعنوان نهادی که مسئول بررسی استاندارد همه محصولات وارداتی است، وظیفه ذاتی خود را در این زمینه انجام میدهد. طبق اعلام این سازمان، سوخت وارداتی استانداردهای یورو ۴ را دارد و بهویژه با توجه به شرایط آلودگی در کلانشهرها، تأکید شده است که بنزینی که در جایگاههای این شهرها عرضه میشود حتماً استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ را پاس کرده باشد.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه دولت توسعه سوخت پاک را همواره مدنظر دارد، خاطرنشان کرد: تنوعبخشی به سبد سوخت ناوگان حملونقل عمومی در دستور کار است و البته مهمترین اقدام اساسی و زیرساختی برای کاهش آلودگی هوا، توسعه حملونقل عمومی است که بهعنوان اولویت اصلی در دستور کار دولت قرار دارد.
دولت به شفافیت بودجه معتقد است
سخنگوی دولت درخصوص وضعیت ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه براساس وظیفه ذاتی خود مکلف است لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند و پیش از آن نیز باید آن را در هیات دولت بررسی و تصویب کند.
وی گفت: سال گذشته نظم بودجهای مطلوبی بر کشور حاکم شد و همین امر موجب شد که در پایان سال گذشته، بهویژه در حوزه تملک داراییها و بخشهای زیرساختی مانند راه، تخصیصهای خوبی صورت گیرد. امسال نیز سازمان برنامه و بودجه همین رویکرد نظمبخشی را در دستور کار دارد و هر بخشی از بودجه که نیاز به اصلاح، ادغام یا حذف داشته باشد، حتماً با شفافیت کامل اعلام خواهد شد.
مهاجرانی تصریح کرد: دولت خود را معتقد به پاسخگویی میداند و بر این باور هستیم که مردم باید از جزئیات بودجه عمومی مطلع باشند. بنابراین، اطلاعات مربوط به تغییرات بودجه بهطور صریح و شفاف در اختیار مردم عزیز ایران قرار خواهد گرفت.
افزایش زیرساختهای شاد دنبال میشود
سخنگوی دولت درخصوص تقویت زیرساختهای آموزش الکترونیکی و ارتقای استانداردهای پلتفرمهای آموزشی، گفت: تعدد بالای کاربران موجب شده بود که برخی سامانهها دچار مشکل شوند و به همین جهت وزارت آموزش و پرورش برنامه آموزش تلویزیونی را دنبال میکند، اما در کنار آن ارتقای زیرساختهای فنی «شاد» لازم است.
تعامل با آژانس بین المللی انرژی هستهای طبق قوانین مجلس
مهاجرانی با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی درخصوص تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اظهار داشت: در سال ۲۰۲۵ قطعنامه ۲۲۳۱ از نظر ما خاتمه یافته است لذا تعاملات هستهای ایران تحت پادمان قرار دارد. نحوه تعامل با آژانس را هم طبق قوانینی که مجلس مشخص میکند دنبال خواهیم کرد.
تولید بنزین یورو ۵ در پالایشگاه تهران از سال آینده
سخنگوی دولت با اشاره به اهتمام رئیس جمهور پزشکیان به حفاظت از محیط زیست و همچنین حفظ معیشت مردم، تاکید کرد: وضعیت آلودگی هوای کشور حاصل اجرا نشدن قوانین بهطور کامل و صحیح است و لذا دولت مجموعهای از اقدامات را بهطور جدی در دستور کار قرار داده است. تسریع در اسقاط ناوگان فرسوده، توسعه حملونقل عمومی، برقیسازی ناوگان حملونقل، تبدیل خودروهای بنزینسوز به دوگانهسوز و ارتقای کیفیت سوخت از جمله این برنامههاست؛ هر میزان استاندارد سوخت از یورو ۴ به یورو ۵ ارتقا پیدا کند، قطعاً وضعیت آلودگی نیز بهبود مییابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، کیفیت بنزین و نفتگاز پالایشگاه شیراز مطابق استاندارد یورو ۵ است، گفت: از سال آینده پالایشگاه تهران نیز بنزین یورو ۵ تولید خواهد کرد. همچنین اولویت دولت در توزیع سوخت در کلانشهرها، بهویژه تهران، تأمین سوخت یورو ۴ و یورو ۵ است.
پرداخت ۲۵۰ هزار تومان از سوی دولت برای بیمه تکمیلی بازنشستگان
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص علت تاخیر در تمدید قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار داشت: به طور معمول، روال بیمه تکمیلی اینگونه است که هر سال شرکت بیمهگر و کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران در جلساتی مشترک به توافق میرسند. امسال نیز این قرارداد منعقد و از ابتدای آذرماه به صورت خودکار تمدید شده است. امیدواریم برای سالهای آینده این جلسات زودتر برگزار شود تا کار به مرحلهای نرسد که بازنشستگان عزیز دچار نگرانی شوند.
وی اضافه کرد: ۲۵۰ هزار تومان از حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود و ۴۷۰ هزار تومان نیز از حقوق بازنشستگان کسر میشود. افزون بر این، دولت پیشتر طرحی مفصل در حوزه درمان بازنشستگان دنبال کرده بود.
اخطار رئیسجمهور به خودروسان برای کاهش مصرف محصولات تولیدی
مهاجرانی گفت: رئیسجمهور در جلسهای با خودرو سازان به آنها یک اخطار جدی دادند که در برنامهای مدون و مشخص خودروها را به سمت، خودروهای کم مصرف سوق بدهند. فارغ از این که چه رقمی برای مصرف بنزین پرداخت میشود، موضوع آلودگی هوا نیز جزو موضوعات بسیار جدی است که از سوی دولت دنبال میشود. دولت همچنین برنامههای دیگری همچون افزایش سهم خودروهای هیبریدی، اصلاح سالانه مصرف سوخت و حرکت به سمت فناوریهای پاک و تسهیل خرید فناوریهای روز را دنبال میکند.
تشکر سخنگوی دولت از اقدام فداکارانه معاون رئیسجمهور
سخنگوی دولت در ابتدای سیامین نشست خبری خود نیز ضمن گرامیداشت روز جزایر سهگانه تنببزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، تاکید کرد: تکرار میکنیم که «چو ایران نباشد تن من مباد».
وی همچنین در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو را به همه دانشجویان ایران زمین تبریک گفت و خاطر نشان کرد: به گفته شهید بهشتی دانشجو موذن جامعه است و اگر در خواب بماند نمازمان قضا خواهد شد.
مهاجرانی همچنین درگذشت همسر آقای اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور را به وی تسلیت گفت و ادامه داد: از اقدام فداکارانه ایشان برای اهدای اعضای بدن دختر شان تشکر میکنم، اقدام ایشان بزرگ و فداکارانه بود؛ آرزوی سلامتی برای فرزندان دیگر ایشان و همینطور رضا امیرخانی نویسنده شهیر کشورمان که جزو مفاخر ایران زمین هستند، دارم.
وی درخصوص کالابرگ یسنا (طرحی برای مادران باردار و شیرده)، گفت: این کالابرگ در اختیار مادران باردار و شیرده، سه دهک اول قرار گرفت، لازم است عرض کنم که این طرح جزو طرحهایی است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای جوانی جمعیت و در راستای داشتن نسلی سالمتر دنبال میکند.
سخنگوی دولت همچنین از رشد ۷۱.۶ درصدی تحویل نهضت ملی مسکن خبر داد و درخصوص افزایش اسقاط خودروهای فرسوده در دولت چهاردهم گفت: اسقاط خودروهای فرسوده در سال نخست دولت افزایش قابل توجهی داشت و این عدد همچنان در حال افزایش است.
منبع: ایرنا