درحالی که دموکرات‌ها از پرسنل نظامی خواسته‌اند از دستوارت غیرقانونی ترامپ پیروی نکنند، او نسبت به این اقدام هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نسبت به درخواست‌ها برای نادیده گرفتن دستورات اجرایی‌اش هشدار داد و تاکید کرد که اعضای دموکرات کنگره که این کار را انجام داده‌اند، اشتباه کرده‌اند.

ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشت: «مارک کلی و گروهی از سیاستمداران غیر میهن‌پرست اشتباه کرده‌اند و خودشان هم این را می‌دانند! امیدوارم مخاطبانشان فریب نخورند و فکر نکنند که تحریک آزادانه و علنی دیگران برای نافرمانی از رئیس جمهور آمریکا قابل قبول است.»

در ماه نوامبر، ۶ عضو دموکرات کنگره، از جمله مارک کلی، از نیروهای ارتش آمریکا خواستند که در صورت مغایرت با قانون، از دستورات دولت ترامپ سرپیچی کنند.

سپس ترامپ تهدید کرد که عواقب جدی برای کسانی که چنین درخواست‌هایی را مطرح می‌کنند، در پی خواهد داشت و توضیح داد که چنین اقداماتی قبلا مجازات اعدام داشته است. در ۲۴ نوامبر، پنتاگون اعلام کرد که در حال بررسی اتهامات علیه مارک کلی، سرباز و فضانورد سابق و سناتور دموکرات فعلی، است. کلی در پاسخ گفت: «ترامپ و نزدیکانش نمی‌توانند مرا ساکت کنند.»

به گزارش واشنگتن پست، به نقل از منابع، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در اوایل سپتامبر دستور قتل همه سرنشینان یک قایق در جنوب کارائیب را صادر کرد. آمریکایی‌ها ادعا کردند که این قایق حامل مواد مخدر بوده است.

او اشاره کرد که ارتش آمریکا در تاریخ ۲ سپتامبر دو حمله انجام داده است. اولین حمله برای انهدام قایقی بود که ۱۱ سرنشین داشت. حمله دوم برای کشتن دو بازمانده‌ای بود که در آب به لاشه کشتی چسبیده بودند.

