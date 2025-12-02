به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این تعطیلی شامل همه دستگاه های اجرایی مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها، بیمه ها (به جزء شعب کشیک) و بخش اداری بیمارستانها (به جزء شیفت کاری ) است.
مهرداد حسن زاده افزود: فعالیت واحدها و دستگاههای خدمت رسان عادی است.
وی گفت: بانکهای استان نیز موظف به تعیین شعب کشیک هستند که از سوی شورای هماهنگی بانکهای استان اعلام می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: تحصیل غیر حضوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان نیز تا روز جمعه چهاردهم آذر تمدید شد، اما دانشگاهها میتوانند کلاسهای دوره تحصیلات تکمیلی را به صلاحدید خود حضوری برگزار کنند.
حسن زاده گفت: این تصمیم با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا، ضرورت جلوگیری از گسترش ابتلا و حفاظت از سلامت کارمندان گرفته شده است.
وی بر ضرورت توجه همگانی به فاصله گذاری و استفاده از ماسک تأکید کرد.