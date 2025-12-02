شمار مبتلایان به بیماری آنفولانزا در هرمزگان از دو هفته گذشته تاکنون، ۲۰ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پیش بینی کرد: در ده روز آینده شمار مبتلایان به آنفولانزا در هرمزگان دو برابر افزایش می‌یابد.

یحیی میرزاده افزود: تب، سردرد، سرفه و درد عضلانی از علائم شایع آنفولانزا است.

وی افزود: استفاده از ماسک بویژه در محل‌های شلوغ، شستشوی دست‌ها و تزریق واکسن از مهمترین راهکار‌های پیشگیری از این بیماری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: همه به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه ایی، واکسن آنفولانزا را تزریق کنند.

میرزاده افزود: دو هفته پس از تزریق واکسن، ایمنی در فرد ایجاد می‌شود.

منبع: صداوسیما

