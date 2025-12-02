باشگاه خبرنگاران جوان _ نشست بررسی آخرین وضعیت شیوع و ابتلای بیماریهای حاد تنفسی استان گیلان امروز با حضور دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونان، مدیران ستادی و همچنین نمایندگان دستگاههای مسئول در سالن اجلاس دانشگاه برگزار شد.
دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست، بر لزوم بسیج همه اقدامات و هماهنگی کامل میان دانشگاه، بیمارستانها و سایر دستگاههای مرتبط برای کنترل شیوع بیماری تأکید و اظهار کرد: نسبت موارد دارای علائم تنفسی در مراجعین سرپایی و بستری به طور قابلتوجهی افزایشیافته است.
وی با بیان اینکه تعداد بیماران بستری با علائم حاد تنفسی از ۷۰ نفر در هفته آخر آبانماه به ۱۵۹ نفر در هفته اول آذر افزایشیافته است، افزود: این رشد ۱۰۰ درصدی نشان میدهد که نیاز به اقدامات فوری و جامع در سطح استان داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اذعان به اینکه از مجموع ۱۵۹ بیمار بستری، ۱۲۴ نفر در بخشهای عادی و ۳۵ نفر در بخشهای ویژه تحت مراقبت قرار دارند، گفت: بیش از نیمی از این بیماران، یعنی ۸۸ نفر، کودکان هستند که از این تعداد ۴ کودک در بخش مراقبتهای ویژه بستریاند.
دکتر آشوبی با اشاره به پراکندگی بیماران در بیمارستانهای استان گفت: بیشترین موارد بستری کودکان در بیمارستانهای ۱۷ شهریور رشت، شهید نورانی تالش و دو بیمارستان شهید حسینپور و شهید املاکی لنگرود است و همچنین، بیشترین بیماران بزرگسال نیز در بیمارستانهای سطح شهرهای رشت، تالش و لنگرود بستری شدهاند.
وی به افزایش نمونههای مثبت آنفولانزا در بیماران سرپایی و بستری اشاره کرد و افزود: نسبت نمونههای مثبت در هفته اول آذر بیش از دو برابر هفته آخر آبان شده و به بالاتر از آستانه هشدار رسیده است؛ این وضعیت ایجاب میکند تا همه دستگاهها و مراکز درمانی برای مواجهه با پیک بیماری آماده باشند.
افزایش چشمگیر بیماران تنفسی در گیلان هشدار جدی نسبت به روند شیوع بیماریهای حاد تنفسی و آنفولانزا است.
منبع: روابط عمومی