رئیس‌جمهور «محمد رئیس‌زاده» را برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» با صدور حکمی ضمن انتصاب «محمد رئیس‌زاده» به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: انتظار دارد ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد رئیس‌زاده

در اجرای ماده (۹) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان در جلسه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۴، نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، رئیس سازمان نظام پزشکی
خبرهای مرتبط
پزشکیان: با تکیه بر اراده و پشتکار افراد دارای معلولیت و همه مردم ایران ایستاده‌ایم
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب مدال طلای بانوی کاراته‌کای ایران در مسابقات جهانی قاهره
عیادت پزشکیان از سقاب اصفهانی
ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت اندونزی/ اعلام آمادگی همه‌جانبه ایران برای کمک‌رسانی به مردم مناطق آسیب‌دیده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۱ آذر
رژیم صهیونیستی اگر یک درس عبرت‌آمیز نگیرد دائم به تجاوزات خود ادامه می‌دهد
عراقچی: ایران و ترکیه مصممند با همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار منطقه‌ای گام بردارند
بحث رفع فیلترینگ تلگرام دنبال می‌شود
رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود است
جلسه غیرعلنی مجلس درباره بررسی بودجه سالانه
بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون بودجه سالانه در دستورکار مجلس
تاجگردون: نمایندگان نمی توانند در حین بررسی بودجه پیشنهادات حکمی داشته باشند
رسیدگی دیوان محاسبات به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
آخرین اخبار
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
بحث رفع فیلترینگ تلگرام دنبال می‌شود
عملکرد صنعت بیمه آسیب‌شناسی شود/ لزوم بازنگری در قوانین بیمه
تاجگردون: نمایندگان نمی توانند در حین بررسی بودجه پیشنهادات حکمی داشته باشند
رسیدگی دیوان محاسبات به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود است
عراقچی: ایران و ترکیه مصممند با همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار منطقه‌ای گام بردارند
بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون بودجه سالانه در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس درباره بررسی بودجه سالانه
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۱ آذر
رژیم صهیونیستی اگر یک درس عبرت‌آمیز نگیرد دائم به تجاوزات خود ادامه می‌دهد
تلاش می‌کنیم تا پایان سال مسئله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به نتیجه برسانیم
عراقچی: ما هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم/ دیپلماسی جزئی اصیل از رویکرد و اصول ما است
تسلیت رهبر انقلاب به سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور در پی درگذشت همسر ایشان
پیگیری وضعیت سلامت رضا امیرخانی از سوی رهبر انقلاب
فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا: پاسخ ایران به هرگونه تعرضی قاطع و پشیمان‌کننده است
رزمایش ضدتروریستی سازمان شانگهای؛ ائتلاف‌سازی برای معماری جدید امنیت منطقه‌ای
توصیه وزیر کشور به استانداران درباره نحوه تعامل با سفارت چین
عارف: نباید در‌ها را بر روی اساتید برای حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی ببندیم
طراحی و تولید ناوشکن جماران نمادی از خودکفایی و پیشرفت صنعتی کشور بود
عیادت پزشکیان از سقاب اصفهانی