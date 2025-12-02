باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» با صدور حکمی ضمن انتصاب «محمد رئیسزاده» به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: انتظار دارد ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.
متن پیام رئیسجمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمد رئیسزاده
در اجرای ماده (۹) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان در جلسه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۴، نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
منبع: ریاست جمهوری