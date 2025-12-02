مدیرهماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران از میزان تولید بنزین یورو ۴ و ۵ در شرکت‌های پالایشی در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که نسبت به آذرماه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۵ و ۸ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیامک طاووسی اصل درباره اقدامات انجام شده صنعت پالایش نفت کشور در حوزه بهبود کیفیت سوخت کشور  گفت: با در سرویس قرارگرفتن واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت آبادان در آذرماه سال گذشته و راه‌اندازی واحد تصفیه نفت‌گاز هیدروژنی پالایشگاه شیراز تا پایان آذرماه سال جاری و در سرویس عملیاتی قرار گرفتن آن، کیفیت تمامی نفت‌گاز تولیدی پالایشگاه شیراز به میزان ۴ میلیون لیتر در روز به یورو ۵ ارتقا می‌یابد و سهم تولید فرآورده نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ از تمامی تولید نفت‌گاز کشور با ده درصد افزایش از ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۶۴ درصد در سال جاری خواهد رسید.

وی افزود: با در سرویس قرار گرفتن واحد RFCC شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند پس از بازسازی اساسی در سال جاری و رفع تنگناهای عملیاتی و همچنین تکمیل طرح ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز در دولت چهاردهم، میزان تولید بنزین یورو ۴ و ۵ در شرکتهای پالایشی در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که نسبت به آذرماه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۵ و ۸ درصد افزایش یافته است.

مدیرهماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش تأکید کرد: ۹۰ درصد بنزین موتور تولیدی کشور دارای میزان آروماتیک، گوگرد و اولفین منطبق بر استاندارد یورو ۴و ۵ است.

طاووسی با تاکید بر این که طبق قانون هوای پاک در کلانشهرهای کشور توزیع نفتگاز و بنزین موتور با استاندارد یورو انجام می‌شود، تصریح کرد: طرح ارتقای کیفیت پالایشگاه تهران با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۲۰ میلیون یورو و پیشرفت فیزیکی ۷۹ درصد نیز انتظار می‌رود در نیمه نخست سال بعد در سرویس قرار بگیرد که ضمن اضافه شدن ۱.۵ میلیون لیتر در روز به میزان تولید بنزین موتور کشور و با تبدیل همه بنزین تولیدی به گرید یورو ۵، روزانه ۸ میلیون لیتر به سبد تولید و توزیع بنزین یورو ۴ و ۵ کشور اضافه می‌شود.

وی همچنین از تولید و تحویل فرآورده نفت کوره کم سولفور (ATR-140) شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند برای نخستین بار با محتوای ۰.۵ درصد وزنی گوگرد به عنوان سوخت پاک به میزان ۴۲۰ میلیون لیتر از پالایشگاه به انبارنفت مجاور پالایشگاه با نظارت و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست بین نیروگاه‌های عمده مصرف‌کننده سوخت مایع خبر داد و گفت: مجموع اقدامات صورت گرفته نشان از اولویت ارتقای کیفی سوخت در صنعت پالایش دولت چهاردهم است که با جدیت و تلاش شبانه‌روزی تمامی پرسنل زحمتکش این صنعت دنبال می‌شود.

برچسب ها: بنزین ، تولید بنزین
خبرهای مرتبط
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
خودرو‌های دولتی و نوشماره با نرخ جدید سوخت‌گیری می‌کنند
تکذیب استعفای مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
کشت فراسرزمینی میانبری برای حفظ منابع آبی
جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد را تامین می‌کند
هیچ صنفی حق دریافت مبلغ اضافه به بهانه کسر آنی مالیات ندارد/ مردم مبلغ اضافی پرداخت نکنند
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
انجام ۳۰۰ پرواز هفتگی بین ایران و امارات
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
آخرین اخبار
تأمین ۲۰ درصد از برق ساختمان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر
بخش اعظم چاه‌های غیرمجاز در باغ ویلاهاست+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
جزئیات اجرای مسکن استیجاری اعلام شد/ ۱۰ هزار واحد به زودی کلید می خورد
۲۳ درصد از ساکنان استان تهران مصرف آبشان بیشتر از یک و نیم برابر الگو است+ فیلم
۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد
۵۵ درصد اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد ماده آلی خاک دارند+ فیلم
نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا پر رنگ تر شد/ احیای کارخانجات راکد کوبا توسط ایران
رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
گسترش صادرات محصولات پتروشیمی به بازار اوراسیا
تهیه طرح تسهیل کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم
ایران امروز سومین تولیدکننده گاز جهان است/ ناترازی گاز امسال به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید
به‌روز‌رسانی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن در انتظار اتصال به سامانه‌های خودنویس و کاتب
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
رشد ۱۰۰ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
انجام ۳۰۰ پرواز هفتگی بین ایران و امارات
بیش از ۸۵ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت مصرف مازوت را ندارند
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
خرید ساچمه نقره
اولویت اول در صنعت بیمه افزایش ضریب نفود بیمه است
اتمام پروژه عظیم خلیج فارس نیازمند ۷۰۰ میلیون یورو است+ فیلم
افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی‌ها تخلف است
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در هفت ماه امسال به ۳۹۴ همت رسید
کشت فراسرزمینی میانبری برای حفظ منابع آبی
هیچ صنفی حق دریافت مبلغ اضافه به بهانه کسر آنی مالیات ندارد/ مردم مبلغ اضافی پرداخت نکنند
بازار نهاده دامی طی ۲۰ روز آینده به آرامش می‌رسد
جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد را تامین می‌کند