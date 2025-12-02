باشگاه خبرنگاران جوان - سید جمال مسلمی، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم اعلام کرد: یکی از مأموران وظیفه‌شناس پلیس آگاهی استان در حین گشت‌زنی شهری، یک کیف زنانه حاوی ۵ سکه طلا، ۳ گردنبند، ۳ گوشواره و یک النگو طلا را پیدا کرد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، صاحب اموال شناسایی و پس از دعوت وی و تنظیم صورتجلسه، کیف به صاحبش تحویل شد.

مسلمی ضمن قدردانی از صحت عمل مأمور پلیس آگاهی استان قم تأکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه انتقاد، شکایت، پیشنهاد یا تقدیر و تشکر از کارکنان انتظامی را از طریق سامانه ۱۹۷ مطرح کنند.

منبع:پلیس قم