رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: مأموران وظیفه‌شناس پلیس آگاهی استان در حین گشت‌زنی شهری، یک کیف زنانه حاوی طلا را به صاحبش بازگرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جمال مسلمی، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم اعلام کرد: یکی از مأموران وظیفه‌شناس پلیس آگاهی استان در حین گشت‌زنی شهری، یک کیف زنانه حاوی ۵ سکه طلا، ۳ گردنبند، ۳ گوشواره و یک النگو طلا را پیدا کرد.  

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، صاحب اموال شناسایی و پس از دعوت وی و تنظیم صورتجلسه، کیف به صاحبش تحویل شد.  

مسلمی ضمن قدردانی از صحت عمل مأمور پلیس آگاهی استان قم تأکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه انتقاد، شکایت، پیشنهاد یا تقدیر و تشکر از کارکنان انتظامی را از طریق سامانه ۱۹۷ مطرح کنند.  

منبع:پلیس قم

