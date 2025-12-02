شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در راه اندازی متروی ورزشگاه تختی شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به ترافیکهای امروز شهری مترو بهترین گزینه برای حمل و نقل شهری محسوب میشود و کاهش چشمگیری در زمان سفر دارد. از سوی دیگر صرفهجویی در هزینههای حمل و نقل شخصی، کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری و افزایش ایمنی موجب شده تا شهروندان از این وسیله حمل و نقل شهری استفاده کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در راه اندازی ایستگاه متروی ورزشگاه تختی شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام خدمت شما قرار بود ایستگاه متروی ورزشگاه تختی شهر تهران در سال ۱۴۰۳ راه اندازی شود، اما تا اکنون که به واسطه آلودگی هوا مردم این منطقه که جمعیت زیادی دارد نیاز به حمل و نقل عمومی دارد و با افتتاح این ایستگاه مترو منطقه افسریه میتوانند از مترو استفاده کنند. خواهش میکنم پیگیری میکنم.
