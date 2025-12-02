باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی _ کولیوند استاندار سمنان در نشست وبیناری با اشاره به افزایش صادرات استان به روسیه طی هفت‌ماهه امسال، این روند را حاصل ظرفیت‌های گسترده استان و همکاری‌هایی دانست که طی ماه‌های گذشته شکل گرفته است.

وی با تشریح توانمندی‌های استان در بخش‌های پتروشیمی، صنعت، معادن، انرژی و کشاورزی، آمادگی کامل سمنان برای توسعه همکاری‌های مشترک را اعلام کرد و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای دوجانبه پیش از انجام اقدامات عملیاتی را مطرح کرد.

جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در ادامه جلسه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این کشور برای همکاری‌های مشترک، حضور محصولات تولیدی استان سمنان در بازار روسیه را نشانه کیفیت و توان صادراتی استان دانست.

وی از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک استقبال کرد و گفت این سازوکار می‌تواند مسیر همکاری‌های اقتصادی و صنعتی را شفاف‌تر و دقیق‌تر مشخص کند.

جلالی همچنین بر اهمیت ارتباطات مستمر دوطرفه و تقویت دیپلماسی استانی تأکید کرد.

استاندار سمنان تشکیل کارگروه مشترک را به‌عنوان مصوبه جلسه اعلام کرد و گفت این کارگروه باید برنامه اجرایی همکاری‌ها را به‌صورت ساختارمند، مرحله‌بندی‌شده و با زمان‌بندی مشخص تدوین کند.

وی افزود هدف آن است که ظرف دو هفته آینده گزارش کامل و کارشناسی این کارگروه ارائه شود تا تصمیم‌گیری درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی استان سمنان با روسیه با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.