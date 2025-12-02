باشگاه خبرنگاران جوان - مریم اردبیلی امروز در یک نشست خبری به مناسبت هفته زن و روز مادر تأکید کرد: هرچند فعالیت‌های حوزه زنان محدود به یک هفته نیست، اما این ایام زمینه تمرکز بیشتر بر برنامه‌های تقویتی، فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌کند.

وی گفت: رویداد هنری «ایران مهر جاودان» با همکاری هنرمندان و گروه هیئت هنر شروع خواهیم کرد و تولید آثار مرتبط با موضوع ایران در این هفته انجام خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد: اثر سه‌گانه «مادر» که سال گذشته تولید آن به پایان رسید، امسال برای نخستین‌بار اکران عمومی خواهد شد. کنسرت‌های ویژه روز مادر با اجرای محمد معتمدی در پنج نقطه مختلف تهران از جمله فرهنگسرای بهمن، مرکز همایش‌های برج میلاد و... نیز برگزارخواهد شد تا شهروندان بتوانند در کنار مادران و خانواده‌های خود از این رویداد فرهنگی بهره‌مند شوند.

اردبیلی گفت: در سراسر مناطق، نواحی و محلات تهران جشن‌ها، برنامه‌های محلی، کاروان‌های خدماتی، ایستگاه‌های فرهنگی و توزیع هدایای ویژه روز مادر اجرا خواهد شد و پویش «جریان زندگی» نیز در این فضا‌ها جریان خواهد یافت.

وی مهم‌ترین رویداد تخصصی این هفته را گردهمایی بزرگ کنشگران زن شهر تهران با عنوان «تار و پود» دانست و گفت: این رویداد ۲۳ بهمن برگزار می‌شود. در این برنامه نمایندگان مدل‌های محلی تهران، گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد که با شهرداری همکاری مشارکتی داشته‌اند، یک روز کامل در کنار یکدیگر خواهند بود تا شبکه‌های موضوعی خود را تقویت کنند، تجربه‌های محلی را به اشتراک بگذارند و مدل‌های موفق کنشگری را ارائه دهند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کنشگران زن در محلات تهران گفت: در محلات تهران نمونه‌های ارزشمندی از زنان کنشگر حضور دارند که هر یک می‌توانند قصه‌ای جدی از حل مسائل محلی روایت کنند. به باور من، تک‌تک این افراد ستارگان شهر تهران هستند؛ چراکه یا طراح راه‌حل بوده‌اند یا خودشان کنشگر اصلی رفع مشکلات محلی به شمار می‌روند.

اردبیلی در ادامه به برنامه‌های ویژه کارکنان زن شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در مجموعه شهرداری تهران حدود ۱۲ هزار کارمند زن مشغول فعالیت هستند که از آنها تقدیر و تشکر خواهد شد. یک جشن برای تقدیر از منتخبین و برگزیدگان کارمندان زن شهرداری تهران در روز ۲۲ آذر برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری «جشن مادران تهران» به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص یاد کرد و افزود: این جشن با همکاری شهرداری تهران و شبکه دو سیما برگزار می‌شود و ترکیبی از پویش زن جریان زندگی با حضور بازیگران، مجریان و برنامه‌سازان حوزه خانواده و زنان خواهد بود. ویژه‌برنامه ۱۹ آذرماه اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد. تعداد قابل توجهی از خوانندگان که در رابطه با مادر اثر تولید کردند نیز در این رویداد اجرا خواهند داشت.

وی گفت: در این برنامه علاوه بر حضور خوانندگانی که آثار مرتبط با مادر تولید کرده‌اند، روایت‌هایی از تجربه‌های کنشگری مادرانه در محلات و همچنین روایت مهمانان از نقش مادرانشان ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران یکی از پروژه‌های مهم شهری در این دوره را «باغ‌راه» دانست و گفت: این پروژه بزرگ یکی از تهدید‌های شهری تهران را به یک فرصت ارزشمند تبدیل کرده و می‌تواند سرانه‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف به‌ویژه مناطق ۱۷ و ۱۸ را به شکل چشمگیری ارتقا دهد. بهره‌برداری مناسب از این مجموعه برای شهروندان بسیار ارزشمند خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بخش جدی باغ‌راه حضرت زهرا (س) همزمان با مناسب میلاد حضرت زهرا افتتاح خواهد شد، افزود: برنامه‌های ویژه زنانه و مادرانه، عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار و مجموعه‌ای از رویداد‌ها و خدمات متنوع نیز در این فضا اجرا خواهد شد.

اردبیلی همچنین به برنامه ۱۹ آذر در فرهنگسرای بهمن اشاره کرد و گفت: در این برنامه، زنان سرپرست خانواری که در مسیر ارتقای توانمندی و ایجاد کسب‌وکار‌های خود قرار گرفته‌اند، تجربه‌هایشان را ارائه خواهند کرد. بسیاری از این زنان مدت‌هاست فرایند توانمندسازی و استقلال اقتصادی را دنبال می‌کنند و اکنون به مراحل جدیدی از فعالیت خود فکر می‌کنند.

وی اعلام کرد: بسته حمایتی شهرداری تهران برای خانواده‌های زندانیان، زنان زندانی و مجموعه اقدامات مشترک مرتبط با حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز در این برنامه ارائه خواهد شد.

وی افزود: در کنار این موارد، فرصت‌هایی برای معرفی نمونه‌های موفق و ارائه خدمات حمایتی نیز فراهم شده است.

اردبیلی از اجرای برنامه‌های نورافشانی و استقرار ایستگاه‌های خدمت‌رسانی در سراسر شهر خبر داد و گفت: در تمام مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها، ۱۲۴ ناحیه شهری و ۳۵۴ محله تهران برنامه‌های ویژه بانوان و جشن‌های مرتبط با روز مادر برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران اظهار کرد: فضای مشارکت داخلی در مجموعه شهرداری تهران به‌خوبی شکل گرفته و امیدواریم امسال بتوانیم مجموعه‌ای از برنامه‌های جذاب و اثرگذار را برای شهروندان ارائه کنیم. برخی جشنواره‌ها نیز به‌صورت هم‌زمان با هفته زن و شب یلدا توسط گروه‌های مختلف برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به موضوع افتتاح زیرساخت‌های جدید شهری اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، یکی از افتتاح‌های مهم با حضور شهردار تهران روز بیست‌ودوم آذر پیش‌بینی شده است.

اردبیلی افزود: در این ایام، یک مجموعه شهردخت واقع در منطقه ۱۶ که کامل‌شده و با همکاری دوستان احداث شده و اکنون آماده بهره‌برداری است، در روز شنبه شانزدهم آذر افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به روند رو به رشد تعداد پروژه‌های قابل بهره‌برداری در دوره جدید مدیریت شهری گفت: در آغاز این دوره، تعداد پروژه‌های آماده افتتاح محدود بود و این موضوع را در نشست‌های قبلی نیز مطرح کرده بودیم. از ابتدای دوران مدیریت شهری جدید، ۶۲ مرکز کوثر داشتیم که اکنون به ۱۲۰ عدد رسیده است. به احتمال بسیار قوی در هفته زن، با افتتاح‌های جدید تعداد کوثر‌ها عدد به ۱۳۰ عدد خواهد رسید.

اردبیلی درباره تسهیلات ویژه زنان در هفته زن نیز توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که برای نخستین بار پارسال اجرا شد، مترو و اتوبوسرانی در روز زن برای زنان شهروند رایگان است. همچنین در طول هفته زن بسته گسترده‌ای از خدمات فرهنگی، گردشگری و ورزشی با تخفیف‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی ارائه می‌شود.

وی گفت: این بسته شامل بازدید از اماکن گردشگری و تفریحی، موزه‌ها، پردیس‌ها، مجموعه برج میلاد، سالن‌های ورزشی و فضا‌های فراغتی وابسته به شهرداری تهران خواهد بود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در تشریح برنامه‌های مرتبط با طرح «هزار امید» و فعالیت‌های نوآورانه ویژه دختران نوجوان در پایتخت، این طرح را یکی از موفق‌ترین تجربه‌های کنشگری شهری دانست و گفت: هزار امید مجموعه‌ای از طرح‌های نوآوری و کنشگری برای دختران نوجوان است که برای نخستین‌بار این سطح از تجربه عملی، هویتی و اجتماعی را در اختیار نسل نوجوان قرار داده است. بسیاری از شهر‌های دیگر نیز اکنون خواهان بهره‌گیری از این مدل هستند.

وی تأکید کرد: موفقیت این طرح به دلیل حضور و فعال‌سازی «تمام دست‌اندرکاران میانی» در حوزه نوجوان است.

اردبیلی توضیح داد: از تمامی افراد و گروه‌هایی که در حوزه دختران و نوجوانان فعالیت داشتند از جمله از طراحان طرح‌های کنشگری، گروه‌های نوآوری، فعالان فناوری و مجموعه‌های کارآفرینی دعوت کردیم تا ایده‌های خود را ارائه کنند. در رویداد‌های "تهران دخت" این ایده‌ها شتاب‌دهی شدند و ما کمک کردیم تا هر طرح نوآورانه‌تر، فناورانه‌تر، مسئله‌محورتر و متناسب‌تر با نیاز‌های دختران نوجوان توسعه پیدا کند.

اردبیلی با اشاره به تأثیر وقفه مقطعی ناشی از جنگ ۱۲روزه در روند اجرای طرح‌ها گفت: با وجود این توقف کوتاه، همکاران ما به سرعت شرایط را برای ادامه مسیر فراهم کردند و خوشبختانه رویداد‌های اصلی در تابستان و اوایل پاییز اجرا شد.

وی افزود: در مجموع ۲۱ مدل رویداد شامل ۱۱ مدل از طرح‌های پیشین و ۱۰ مدل جدید برای دختران نوجوان برگزار شد و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر در این برنامه‌ها شرکت کردند. با احتساب رویدادهای گذشته حدود ۱۱ هزار و ۲۹۵ نفر دختر نوجوان جزو تیم‌های کنشگر شهر تهران هستند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر تأثیرگذاری اجتماعی این طرح‌ها گفت: این طرح کمک می‌کند دختران در مسیر بلوغ هویتی، تعریف نسبت خود با آینده و جامعه و کسب مهارت‌های کنشگری قدم بردارند.

اردبیلی در ادامه به «بازی‌شهر» اشاره کرد و آن را یکی از مدل‌های نوآورانه مشارکت‌محور دانست.

وی گفت: سال گذشته رویدادی برای طراحی بازی‌های میدانی و حسی حرکتی برگزار کردیم که خانواده‌ها را درگیر تجربه مشترک می‌کرد. این بازی‌ها که جزو نسل جدید بازی‌های جدی محسوب می‌شوند، ضمن ایجاد لحظات شاد، خانواده را در فرایند تجربه حل مسئله، کاهش تعارض و درک مسائل شهری درگیر می‌کردند.

وی گفت: بیش از ۴۰ هزار نفر در این بازی‌ها شرکت کرده و بسیاری از شهروندان برای نقش‌آفرینی در حل مسائل شهری اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: در گام بعد، طراحی بازی‌های رومیزی خانواده‌محور را در قالب یک ژانر جدید آغاز کردیم. این بازی‌ها به سفارش شهرداری تهران و توسط ۴۵ گروه بازی‌ساز طراحی شد. اجرای آزمایشی این بازی‌ها در ۲۱ منطقه شهر و با حضور خانواده‌ها انجام شد و بازخوردها نشان داد کدام بازی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تقویت عاملیت خانواده و درک مسائل شهری دارند.

اردبیلی افزود: برخی از این بازی‌ها در ایام میلاد حضرت زهرا(س) در باغ‌راهحضرت زهرا(س) به اجرا درمی‌آید.

وی همچنین گفت: در بازی‌های رومیزی خانوادگی و مثبت بازی شهر به‌طور تخصصی بازی‌های متناسب با خانواده‌های تهرانی از جمله خانواده‌های دارای اعضای دارای نیازهای ویژه یا توانمندی‌های خاص را طراحی و پشتیبانی خواهد شد.

اردبیلی در پایان با اشاره به رویکرد اصلی مرکز زنان و خانواده بیان کرد: امیدواریم چه در هفته زن و چه پس از آن، جریان خدمت‌رسانی، مشارکت‌طلبی و گشودگی اجتماعی در شهر تهران تقویت شود. هدف ما فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری زنان و خانواده‌ها در حل مسائل شهری و بازنمایی و توسعه تجربه‌های اجتماعی ارزشمند شهر تهران است.

منبع: شهرداری