اعتدالی گفت: توسعه صادرات محصولات بازاریابی و تبلیغات به کشور‌های آسیایی از جمله چین و هنگ کنگ افزایش دوبرابری داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی اعتدالی،رئیس تبلیغات و بازاریابی با اشاره به اینکه  رویداد با شعار" تبلیغات، تحول، رونق کسب کار" برپا می‌شود،گفت: در این نمایشگاه علاوه بر شرکت های داخلی، شرکت ها و نمایندگی کشورهای چین و هنگ کنگ حضور و مشارکت دارند.

اعتدالی گفت: در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات  که  با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت  از ۲۲ تا ۲۵  در نمایشگاه بین المللی برگزار می شود، برترین شرکت ها در حوزه های صنعت تبلیغات و بازاریابی و برند سازی گردهم می آیند و نوین ترین دستاوردهای خود را عرضه و به نمایش می گذارند.

وی افزود: در این نمایشگاه آژانس های تبلیغاتی، بازاریابی و مشاوره،کانون های تبلیغاتی،دیجیتال مارکتینگ، مولتی مدیا، فن آوری اطلاعات، تبلیغات محیطی، محاطی،ماشین آلات و تجهیزات وابسته، هدایای تجاری، تبلیغات کالاهای صادراتی، برندهای تجاری و تبلیغاتی و دیگر شاخه های مرتبط ارائه خواهد شد.

 

 

