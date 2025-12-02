باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی اعتدالی،رئیس تبلیغات و بازاریابی با اشاره به اینکه رویداد با شعار" تبلیغات، تحول، رونق کسب کار" برپا می‌شود،گفت: در این نمایشگاه علاوه بر شرکت های داخلی، شرکت ها و نمایندگی کشورهای چین و هنگ کنگ حضور و مشارکت دارند.

اعتدالی گفت: در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت از ۲۲ تا ۲۵ در نمایشگاه بین المللی برگزار می شود، برترین شرکت ها در حوزه های صنعت تبلیغات و بازاریابی و برند سازی گردهم می آیند و نوین ترین دستاوردهای خود را عرضه و به نمایش می گذارند.

وی افزود: در این نمایشگاه آژانس های تبلیغاتی، بازاریابی و مشاوره،کانون های تبلیغاتی،دیجیتال مارکتینگ، مولتی مدیا، فن آوری اطلاعات، تبلیغات محیطی، محاطی،ماشین آلات و تجهیزات وابسته، هدایای تجاری، تبلیغات کالاهای صادراتی، برندهای تجاری و تبلیغاتی و دیگر شاخه های مرتبط ارائه خواهد شد.