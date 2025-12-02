شهوندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی گاز در منطقه شهر زیبا تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز گاز به عنوان مهمترین منبع انرژی محسوب می‌شود. به همین منظور مصرف بهینه آن به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود. به گفته شهروندخبرنگار ما قطعی گاز در منطقه شهر زیبا واقع در منطقه ۵ شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام ما ساکن منطقه شهر زیبا واقع در منطقه ۵ شهر تهران هستیم. از ساعت ۱۸ دیشب (دوشنبه ۱۰ آذر) تا الان ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه صبح روز سه شنبه (۱۱ آذر) گاز شهری ما قطع است. گرمایش نداریم و با وجود کودک خردسال در این سرما نشستیم. آب سرد است و گازی هم برای پخت و پز نداریم. نانوایی‌ها هم به علت نبود گاز تعطیل است. از مسئولان می‌خواهیم هر چه زودتر رسیدگی کنند. با تشکر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.