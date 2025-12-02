باشگاه خبرنگاران جوان _ جلسه هماهنگی و همافزایی طرح راهداری زمستانی گیلان با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی استان برای آغاز عملیات زمستانی امروز با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولان مربوطه تشکیل شد.
فریبرز مرادی با تأکید بر اهمیت همدلی و هماهنگی میان دو مجموعه راهداری و پلیسراه اظهار کرد: «این هماهنگیها باید به نفع مردم باشد تا از خدمات بهتر و ایمنی بیشتر در جادهها بهرهمند شوند. با توجه به حجم بالای تردد به استان گیلان، توجه ویژه به کاربران جادهای ضروری است تا کمترین میزان تصادفات را شاهد باشیم.»
وی با تشریح سطح آمادگی استان برای مواجهه با بارشهای زمستانی گفت: ۳۰۸ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری آماده بهکار هستند، حدود ۴۰۰ راهدار در حالت آمادهباش قرار دارند، ۵۵ راهدارخانه تجهیز و مهیاسازی شده و بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تن شن و نمک دپو و تأمین شده است. مرادی افزود: «با تجربه سال گذشته، تلاش میکنیم نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم تا امسال خدمات مؤثرتری به مردم ارائه شود
در ادامه، صفاری رئیس پلیسراه استان نیز بر نقش تعاملات مشترک در کاهش سوانح تأکید کرد و همکاری مستمر راهداری و پلیسراه را عامل مهمی در ارتقای ایمنی سفرها دانست.
منبع: روابط عمومی