دبیر کل ناتو اعلام کرد که اجماع لازم برای پیوستن اوکراین به این اتحاد در حال حاضر وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارک روته، دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجماع لازم برای پیوستن اوکراین به این اتحاد در حال حاضر وجود ندارد.

او به خبرنگاران گفت: "همانطور که می‌دانید، وضعیت عملی این است که اجماع لازم برای پیوستن اوکراین به ناتو توسط همه متحدان نیاز است و در حال حاضر، همانطور که می‌دانید، هیچ اجماعی در مورد پیوستن اوکراین به ناتو وجود ندارد."

او همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که امیدوار است درگیری در اوکراین قبل از اجلاس ناتو که قرار است ژوئیه سال آینده برگزار شود، پایان یابد.

روته گفت: "وقتی صحبت از اوکراین می‌شود، امیدوارم، البته... ما برای یک توافق صلح یا آتش‌بس کامل قبل از اجلاس دعا می‌کنیم، بنابراین بیایید امیدوار باشیم که لازم نباشد تا آن زمان منتظر بمانیم. "

نشست آنکارا ۲۰۲۶ در ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و اولین رویداد از این نوع است که از سال ۲۰۰۴ به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود.

منبع: رویترز