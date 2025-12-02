معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، از تصویب و ابلاغ ۵۰۳ طرح سرمایه‌گذاری استان با ارزش بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات ریالی و ارزی در سفر ریاست جمهوری به استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه در جلسه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در سفر ریاست جمهوری به کردستان، ۵۰۳ طرح سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات ریالی و ارزی تصویب شد و با توجه ابلاغ مصوبات سفر به بانک مرکزی و همچنین بانک‌های عامل کشور بانک‌های استان موظفند که بدون تأخیر، روند پرداخت تسهیلات مصوب را آغاز کنند.

وی با تشریح روند بررسی طرح‌ها گفت: در مراحل مقدماتی، طرح‌ها متناسب با ظرفیت بانک‌های عامل و بر اساس توجیه اقتصادی، امکان اشتغال‌زایی و حداقل مشکلات وثیقه‌ای انتخاب شدند تا در فرآیند پرداخت، هیچ‌گونه مانع بانکی ایجاد نشود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه زمان‌بندی پرداخت باید شفاف و قابل رصد باشد، گفت: بانک‌های عامل تا پایان هفته مکلف هستند سهمیه ابلاغی خود را از بانک‌های مرکزی دریافت و گزارش عملکرد را به استانداری ارائه کنند.

ازهاری همچنین با اشاره به توزیع شهرستانی تسهیلات افزود: سهمیه تبصره ۱۵ و تسهیلات سفر به تفکیک شهرستان‌ها اعلام شده و فرمانداران موظف‌اند حداقل هر پانزده روز یک‌بار جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری را برگزار و روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را بررسی و مشکلات احتمالی را برطرف نمایند

وی تصریح کرد: عملکرد شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سه‌ماهه آینده مبنای بازتخصیص سهمیه‌ها خواهد بود و در صورت ضعف عملکرد، تسهیلات پرداختی در شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرائی جابجا خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به بسته ارزی استان، گفت: پیگیری‌های انجام‌شده در صندوق توسعه ملی منجر به نهایی شدن حدود ۴۶۰ میلیون دلار از بسته ۱/۱ میلیارد دلاری پیشنهادی استان شده و ۱۰۰ میلیون دلار آن نیز قطعی و توسط بانک تجارت در مرحله پایانی است.

ازهاری بر ضرورت تسریع در پرداخت، شفافیت عملکرد و جلوگیری از برگشت اعتبارات تأکید کرد و افزود: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی علاوه بر معرفی طرح، متقاضیان را تا مرحله دریافت تسهیلات همراهی و پیگیری کنند تا پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت ثبت عملکرد دستگاه‌ها در سامانه رصد اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، از مجموع ۲۲ هزار و ۶۶۲ فرصت شغلی، تاکنون تنها ۶ هزار و ۹۱۴ مورد ثبت شده و این کاهش سهم ثبت‌شده، عمدتاً مربوط به دستگاه‌های حمایتی است که انتظار می‌رود با تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، بخش بزرگی از شکاف ثبت جبران شود و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این موضوع را باجدیت پیگیری کند.

ازهاری در ادامه با اشاره به اجرای قانون “پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان” گفت: ثبت کامل صورت‌حساب‌های الکترونیکی باعث می‌شود مؤدیان تنها حسابرسی سیستمی داشته باشند و فرایند رسیدگی به پرونده‌ها به‌ویژه در بخش صادرات و استرداد مالیات به‌طور چشمگیری تسهیل و تسریع شود لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

برچسب ها: کردستان ، طرح سرمایه گذاری ، استانداری
خبرهای مرتبط
پیشرفت نهضت ملی مسکن در کردستان به ۶۰ درصد رسید/ هشدار درباره تعمیق نابرابری مالکیت و ضرورت شتاب در ساخت و ساز
آغاز بزرگداشت شخصیت‌های علمی، مفاخر و چهره‌های ماندگار کردستان
کشف محموله سلاح و مهمات جنگی در بانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تصویب ۵۰۳ طرح سرمایه‌گذاری در کردستان با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان
بازنگری طرح شهرک نیشتمان؛ گامی تازه برای توسعه آینده‌محور سنندج
مسمومیت ۸ دانش‌آموز بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن در خوابگاه شبانه‌روزی دیواندره