باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه در جلسه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در سفر ریاست جمهوری به کردستان، ۵۰۳ طرح سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات ریالی و ارزی تصویب شد و با توجه ابلاغ مصوبات سفر به بانک مرکزی و همچنین بانک‌های عامل کشور بانک‌های استان موظفند که بدون تأخیر، روند پرداخت تسهیلات مصوب را آغاز کنند.

وی با تشریح روند بررسی طرح‌ها گفت: در مراحل مقدماتی، طرح‌ها متناسب با ظرفیت بانک‌های عامل و بر اساس توجیه اقتصادی، امکان اشتغال‌زایی و حداقل مشکلات وثیقه‌ای انتخاب شدند تا در فرآیند پرداخت، هیچ‌گونه مانع بانکی ایجاد نشود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه زمان‌بندی پرداخت باید شفاف و قابل رصد باشد، گفت: بانک‌های عامل تا پایان هفته مکلف هستند سهمیه ابلاغی خود را از بانک‌های مرکزی دریافت و گزارش عملکرد را به استانداری ارائه کنند.

ازهاری همچنین با اشاره به توزیع شهرستانی تسهیلات افزود: سهمیه تبصره ۱۵ و تسهیلات سفر به تفکیک شهرستان‌ها اعلام شده و فرمانداران موظف‌اند حداقل هر پانزده روز یک‌بار جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری را برگزار و روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را بررسی و مشکلات احتمالی را برطرف نمایند

وی تصریح کرد: عملکرد شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سه‌ماهه آینده مبنای بازتخصیص سهمیه‌ها خواهد بود و در صورت ضعف عملکرد، تسهیلات پرداختی در شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرائی جابجا خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به بسته ارزی استان، گفت: پیگیری‌های انجام‌شده در صندوق توسعه ملی منجر به نهایی شدن حدود ۴۶۰ میلیون دلار از بسته ۱/۱ میلیارد دلاری پیشنهادی استان شده و ۱۰۰ میلیون دلار آن نیز قطعی و توسط بانک تجارت در مرحله پایانی است.

ازهاری بر ضرورت تسریع در پرداخت، شفافیت عملکرد و جلوگیری از برگشت اعتبارات تأکید کرد و افزود: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی علاوه بر معرفی طرح، متقاضیان را تا مرحله دریافت تسهیلات همراهی و پیگیری کنند تا پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت ثبت عملکرد دستگاه‌ها در سامانه رصد اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، از مجموع ۲۲ هزار و ۶۶۲ فرصت شغلی، تاکنون تنها ۶ هزار و ۹۱۴ مورد ثبت شده و این کاهش سهم ثبت‌شده، عمدتاً مربوط به دستگاه‌های حمایتی است که انتظار می‌رود با تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، بخش بزرگی از شکاف ثبت جبران شود و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این موضوع را باجدیت پیگیری کند.

ازهاری در ادامه با اشاره به اجرای قانون “پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان” گفت: ثبت کامل صورت‌حساب‌های الکترونیکی باعث می‌شود مؤدیان تنها حسابرسی سیستمی داشته باشند و فرایند رسیدگی به پرونده‌ها به‌ویژه در بخش صادرات و استرداد مالیات به‌طور چشمگیری تسهیل و تسریع شود لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی این موضوع را مورد توجه قرار دهند.