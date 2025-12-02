پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری؛ توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری همچنان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، در لینک زیر مشاهده کنید.



۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد