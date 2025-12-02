پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری؛ توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری همچنان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، در لینک زیر مشاهده کنید.

۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد

شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا ۱۰ آذر ماه ۱۴۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۴۴۴ هزار نفر و ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ۳۶۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.

 

