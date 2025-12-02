رئیس بنیاد شهید با بیان اینکه وصایای شهدا حلقه‌ای مطمئن برای پیوند بین نسل‌ها است، گفت: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی در مراسم رونمایی از ۲۴ عنوان کتاب وصیت‌نامه کامل شهدا و نسخه جدید نوید شاهد با عنوان «مشعل هدایت» که امروز -سه‌شنبه ۱۱ آذرماه- در موزه مرکزی شهدا برگزار شد، با گرامی داشت یاد و خاطر شهدا به‌ویژه شهید، «مهدی رجب‌بیگی» گفت: از همه آنها که برای حفظ و نگهداری سند‌های افتخار کشور (وصیت‌نامه شهدا) تلاش کردند تشکر و قدردانی می‌کنم. وصیت‌نامه‌های زیادی از شهدای گرانقدر ثبت و تبدیل به کتاب شده است و نیاز اساسی امروز جامعه مطالعه وصیت‌نامه شهدایی است که سال‌های زیادی است که از زمان شهادت آنها گذشته است.

اوحدی افزود: این مراسم هدف متعالی برای نگارش وصیت‌نامه شهدا و برگزاری مراسم رونمایی با عنوان «مشعل هدایت» را دنبال می‌کند، یکی از دغدغه‌های مهم جوامع گذر زمان است، غفلت بر رشد و تعالی جامعه تاثیر منفی دارد و امروز به آن شکاف نسلی می‌گویند که اگر عمق پیدا کرد با عنوان گسست نسلی و اگر ادامه پیدا کرد به آن تقابل نسلی می‌گویند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با طرح این سوال که آیا فرزندان ما مثل نسل گذشته فکر می‌کنند؟ افزود: این فاصله بین نسل‌ها، منجر به گسست نسل‌ها می‌شود، ما در دهه ۵۰ نسل انقلاب و در دهه ۶۰ نسل دفاع مقدس داشتیم و امروز شاهد حضور نسل جدید در جامعه هستیم، پیوند نسل‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟ گسست نسلی دغدغه بسیاری از خانواده‌ها در جامعه است، پدر‌ها و مادر‌ها دغدغه عاقبت بخیری فرزندان خود را دارند.

اوحدی ادامه داد: کم نیست تعداد خانواده‌هایی که زبان گفتمان بین فرزندان خود ندارند و تقابل نسلی بین آنها اتفاق افتاده است. این تقابل و گسست نسلی در دنیای امروز با گسترش هوش‌مصنوعی و گسترش تکنولوژی وجود دارد که خطر جدی به همراه دارد. همه درگیر زندگی دیجیتال شده‌اند و رشد زندگی دیجیتال با وجود منافع، خطر جدی را نیز به همراه دارد. پیوند بین نسل‌ها با ذکر یاد و نام شهدا امکان‌پذیر است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: وصایای شهدا حلقه‌ای مطمئن برای پیوند نسل‌ها است. همان‌گونه که حضرت زینب (س) با روایتگری حادثه کربلا، پیام عاشورا را تا امروز زنده نگه داشت. با وجود اینکه بیش از ۱۴۰۰ سال از واقعه عاشورا می‌گذرد، بیش از ۲۳ میلیون نفر زائر کربلا شدند. «بقیه‌السیف‌ها» مانا‌ترین جریان در طول تاریخ هستند و راز ماندگاری واقعه عاشورا روایت‌گری است، استمرار یاد و خاطر خدا و شهدا قلب و فکر انسان را نورانی می‌کند و راه مقابله با شکاف نسل‌ها است.

وی افزود: یکی از بستر‌های روایت‌گری وصیت‌نامه شهدا است که با زیبایی تمام این وصیت‌نامه‌ها به نگارش در آمده است. شکاف نسلی به دلیل غفلت و تحریف دشمنان است و بیش از ۴۰۰ رسانه دشمن برای عمق دادن به گسست و در ادامه آن تقابل نسلی تلاش می‌کنند. در وصیت‌نامه شهدا حقایقی نهفته است که با گذر زمان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همان‌گونه که نماینده ولی‌فقیه فرمودند گاهی مطالعه یک وصیت‌نامه شهید می‌تواند اثرگذارتر از سال‌ها عبادتِ بدون معرفت باشد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امروز اسناد موثق از دشمن به دست آمده که بیش از ۲۰ سال برای گسست نسلی تلاش کرده است. جوزف نای (ابداع کننده اصطلاح قدرت نرم)، می‌گوید برای شکست دادن یک کشور باید گسست نسلی به وجود بیاید. دشمن به دنبال این است که به باور‌ها و ارزش‌های ما خدشه وارد کند، اما ذکر شهدا فکر و قلب را نورانی و مسیر را روشن می‌کند.

اوحدی با بیان اینکه در کنگره شهدای استان مازندران مقام معظم رهبری بر توجه به موضوعیت وصیت‌نامه شهدا تاکید کردند و اینکه چه تعدادی این کتاب‌ها را مطالعه کردند، گفت: رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرموده‌اند که باید با قرائت جدید به سراغ وصایای شهدا رفت و ببینیم این آثار چه خروجی اجتماعی به همراه دارند. با زبان تکنولوژی در جامعه باید با نسل جوان صحبت کرد و از ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش‌مصنوعی در این مسیر استفاده کرد.

منبع: بنیاد شهید

برچسب ها: رئیس بنیاد شهید ، دشمنان ایران ، شهدا
