سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:بر اساس قانون بودجه امسال صورت‌حساب کاغذی مؤدیان از ابتدای دی ماه دیگر اعتبار مالیاتی ندارد. 

محمد. برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری با موضوع حذف صورت‌حساب کاغذی و آغاز صدور صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مؤدیان اظهار کرد: گفت از اول دی‌ماه این اتفاق رخ خواهد داد. بر اساس قانون بودجه امسال صورت‌حساب کاغذی مؤدیان از ابتدای دی ماه دیگر اعتبار مالیاتی ندارد. 

وی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ۵ فاز دارد با توجه به تصویب قانون تکالیف مؤدیان همچنان در فاز سوم قرار داریم و فاز چهارم از اول دی ماه شروع می‌شود که بر اساس آن اعتبار صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر مورد پذیرش نیست.

برزگری درباره معنی عدم اعتبار مالیاتی صورت‌حساب کاغذی بیان کرد: از نگاه سازمان مالیاتی بی‌اعتباری فقط برای مالیات بر ارزش افزوده است یعنی از اول دی‌ماه مالیات بر ارزش افزوده زمانی باید به فروشنده قبلی داده شود که او صورت‌حساب الکترونیک داده شود و در غیر این صورت اعتبار نخواهد داشت و هزینه‌های این فرد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی لحاظ نمی‌شود بنابراین فعلا از اول دی‌ماه درج مقدار در ردیف‌های خارج از سامانه مؤدیان خلاصه عملکرد زمستان ممکن نخواهد بود که در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ این موضوع لمس خواهد شد به این صورت که مؤدیان می‌بینند اساسا اظهارنامه ای قابل مشاهده در پرونده مالیاتی آنها نخواهد بود و صرفا یک خلاصه عملکرد را می‌توانند ببینند.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: از پاییز ۱۴۰۱ شرکتهای بورسی به تدریج وارد سامانه مؤدیان شدند اما در تابستان همان سال همه مؤدیان مالیاتی صورت‌حساب‌های کاغذی صادر می‌کردند که به تدریج تا تابستان امسال ۸.۴۵ درصد مؤدیان مالیاتی صورت‌حساب کاغذی صادر می‌کردند و احتمالا تا پایان پاییز به زیر ۵ درصد می‌رسد هرچند ۵ درصد مؤدیان بزرگ هم برای ما مهم هستند.

وی درباره برنامه حذف صورت‌حساب کاغذی گفت: تسهیل حداکثری انجام تکالیف قانونی، افزایش عرضه صورت‌حساب الکترونیک، افزایش تقاضای صورت‌حساب الکترونیک، اطلاع‌رسانی مؤثر به مؤدیان و مانور ساماندهی سیستمی صورت‌حساب کاغذی در نظام VTA بخشی از این برنامه است به خصوص کسانی نه حاضر به همکاری با صدور صورت‌حساب الکترونیک هستند کسانی‌اند که مایل به شفاف سازی نیستند و نمی‌خواهند اطلاعات شرکت خود را بدهند. لذا الزام کردیم تا شرکای تجاری خود را افشا کنند. این مانور در دو مرحله برگزار شد و مرحله سوم آن در بهمن ماه برگزار می‌شود؛ خروجی این مانور افشای ۱۲.۶ همت خرید با نرخ ۱۵ درصد برای یک شرکت پتروشیمی یا افشای ۲.۹ همت مالیات و عوارض ناشی از برگشت فروش توسط یک شرکت فولادی دیگر بود.

