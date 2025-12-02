باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت که روسیه خواهان جنگ با قدرت‌های اروپایی نیست، اما اگر اروپا خواهان جنگ باشد، روسیه همین الان آماده جنگیدن است.

پوتین گفت که قدرت‌های اروپایی درخواست‌هایی برای یک توافق صلح احتمالی برای اوکراین دارند که مسکو آنها را کاملاً غیرقابل قبول می‌داند. پوتین در ادامه گفت که این اروپا بود که از روسیه فاصله گرفت.

او همچنین از کشور‌های اروپایی به دلیل نداشتن دستور کار صلح‌آمیز و تمایل به شکست استراتژیک روسیه انتقاد کرد.

پوتین اعلام کرد که پس از خروج اتحادیه اروپا از روند مذاکرات، این اتحادیه تلاش برای مانع‌تراشی در تلاش‌های صلح ایالات متحده را آغاز کرد.

رئیس جمهور روسیه همچنین هشدار داد که اگر نیرو‌های کی‌یف به حملات خود ادامه دهند، دسترسی اوکراین به دریا قطع خواهد شد. پوتین در گفت‌و‌گو با خبرنگاران «اقدامات دزدی دریایی» مورد حمایت متحدان اوکراین را محکوم کرد و پیشنهاد داد که اقدامات تلافی‌جویانه می‌تواند شامل هدف قرار دادن کشتی‌ها باشد.

پوتین گفت: «ما می‌توانیم حملات خود را علیه زیرساخت‌های بندری و کشتی‌هایی که وارد بنادر اوکراین می‌شوند، افزایش دهیم... اگر این روند ادامه یابد، ما این احتمال را بررسی خواهیم کرد و من نمی‌گویم که این کار را انجام خواهیم داد، اما انجام برخی اقدامات علیه کشتی‌های کشور‌هایی که به اوکراین در انجام این اقدامات دزدی دریایی کمک می‌کنند را در نظر خواهیم گرفت. ما ممکن است دسترسی اوکراین به دریا را قطع کنیم تا از غرق شدن آنها در این تاکتیک‌های ظالمانه جلوگیری کنیم.»

رئیس جمهور روسیه همچنین روز سه‌شنبه در مجمع سرمایه‌گذاری VTB "روسیه فرا می‌خواند!" اظهار داشت که چین و هند شرکای تجاری «کلیدی» کشورش هستند. او فاش کرد که روسیه «حجم تجارت» را با هر دوی این کشور‌ها در «سه سال گذشته» به طور قابل توجهی افزایش داده است.

او گفت که مسکو آماده گسترش بیشتر همکاری با پکن و دهلی نو و همچنین کمک به توسعه فناوری هند است.

پوتین در پایان گفت: «روسیه از همکاری با کسب و کار‌های خارجی، چه در زمینه تجارت و بخش واقعی و چه در بازار سهام، استقبال می‌کند.» وی افزود که کشورش «فرصت‌های بزرگی را در اختیار کارآفرینان و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.»

منبع: رویترز