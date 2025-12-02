باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سرهنگ رحیمی رئیس پلیس راه خوزستان از وقوع پدیده مه گرفتگی و محدودیت شعاع دید افقی رانندگان از ساعات بامداد فردا چهارشنبه در اغلب راههای بیرون شهری استان خبر داد و گفت: این شرایط می‌تواند عبور و مرور وسایل نقلیه را با خطرات جدی همراه سازد. لذا از رانندگانی که در راههای برون شهری تردد می کنند می‌خواهیم با دقت بیشتر اصول ایمنی در این شرایط را رعایت کنند.

وی افزود: اطمینان از سلامت چراغ های وسیله، بخاری و برف پاک کن در زمان مه‌گرفتگی حائز اهمیت و روشن کردن چراغ‌های نور پایین و مه‌شکن در زمان وقوع این پدیده ضروری بوده و استفاده از نور بالا به علت پخش شدن نور در ذرات مه و کاهش دید راننده جدا خودداری شود.

رییس پلیس راه خوزستان بیان کرد: لازم است فاصله‌ مناسب و ایمن با خودروی جلویی حفظ تا در صورت توقف ناگهانی، فرصت واکنش برای راننده وجود داشته باشد.

دکتر رحیمی از رانندگان خواست در این شرایط از گرفتن سبقت‌، تغییر مسیر ناگهانی و اتخاذ سرعت بالا به‌ جد پرهیز نمایند.

وی گفت: چنانچه رانندگان به دلیل ضرورت در این شرایط نیاز به توقف داشته باشند ابتدا باید خودرو را در محل امن و خارج از مسیر اصلی قرار داده و چراغ خطر را روشن نموده تا سایر رانندگان مطلع شوند.

رییس پلیس راه خوزستان اظهار کرد: همچنین در محورهای کوهستانی و مناطق سردسیر، شرقی و شمالی استان، رطوبت ناشی از مه ممکن است باعث لغزندگی یا یخ‌زدگی سطح جاده شود؛ بنابراین رانندگی با سرعت مطمئنه و تمرکز بالا ضرورت دارد.

سرهنگ رحیمی همچنین از سایر کاربران ترافیکی از جمله عابرین پیاده و موتورسیکلت سواران خواست در این شرایط در مسیرهای برون شهری و حاشیه ان تردد ننموده و در صورت مواجهه با این شرایط از لباس های روشن و منعکس کننده نور استفاده نمایند.